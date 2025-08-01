الجمعة 01 أغسطس 2025
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خارج الحدود

الصحة اللبنانية: استشهاد 4 مواطنين جراء غارات الاحتلال على البلاد

لبنان
لبنان

 كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 4 مواطنين جراء غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.

 

غارات إسرائيلية على مرتفعات جبل الريحان جنوبي ‎لبنان

 أفادت وسائل إعلام لبنانية مساء أمس الخميس، بشن جيش الاحتلال غارات جوية على مرتفعات جبل الريحان جنوبي ‎لبنان.


نزع سلاح حزب الله

فيما قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إنه لا علاقة لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بمسألة سلاح الحزب لأنها شأن داخلي، مضيفا “اتفاق وقف إطلاق النار شكّل مكسبا لنا ولإسرائيل، وسلاحنا شأن داخلي لبناني”.

وتابع الأمين العام لـ حزب الله:  "إسرائيل قد تتوسع أكثر في لبنان إذا حققت أهدافها بنزع السلاح.. حزب الله ليس ضعيفا وله حضور سياسي وشعبي في لبنان.. عندما أصبحت الدولة مسؤولة لم نعد مسؤولين عن التصدي لمواجهة العدوان.. إسرائيل واصلت خرق وقف إطلاق النار للضغط علينا".

 

استمرار الهجمات على لبنان

واستطرد نعيم قاسم قائلا إن  "اتفاق وقف إطلاق النار محصور بجنوب نهر الليطاني.. إسرائيل والولايات المتحدة متواطئتان في استمرار الهجمات على لبنان.. واشنطن تريد خلق مشكلة في لبنان وتضغط علينا عبر إسرائيل".

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وزارة الصحة لبنان غارات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي جبل الريحان

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