محافظ البحيرة تتفقد المناطق الأثرية والخدمية بمدينة رشيد (صور)

أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، أن مدينة رشيد تشهد حاليًا حركة تطوير شاملة تستهدف تعزيز البنية التحتية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة متكاملة تسعى للحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي المميز للمدينة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.





محافظ البحيرة بمدينة رشيد، فيتو

مدينة رشيد، فيتو

جاء ذلك خلال جولتها الميدانية اليوم بمركز ومدينة رشيد لمتابعة مستوى الخدمات والوقوف على نسب تنفيذ المشروعات الجارية.

شملت الجولة تفقد عدد من الشوارع الحيوية والأسواق، والمرور على عدد من المناطق الأثرية والتراثية ضمن خطة الدولة للحفاظ على الهوية التاريخية والمعمارية للمدينة.





وأكدت المحافظ ستمرار أعمال التطوير ورفع الكفاءة في مختلف القطاعات مع متابعة مستمرة لمراحل التنفيذ الميداني وضمان الإلتزام بالمعايير والجودة المطلوبة.

محافظ البحيرة بمدينة رشيد، فيتو





وخلال الجولة حرصت محافظ البحيرة على الإلتقاء بعدد من المواطنين والإستماع إلى مطالبهم، ووجهت الجهات المعنية بسرعة التعامل الفوري معها بما يعكس حرص الدولة على الإستجابة المباشرة لإحتياجات المواطنين.

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