الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

الزمالك يواجه بروكسي وديًا اليوم استعدادًا للموسم الجديد

الزمالك
الزمالك

 يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية في السادسة مساء اليوم الجمعة، عندما يلتقي مع نظيره بروكسي على ملعب نادي النادي، في العاصمة الإدارية.


ويرغب الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، في استغلال المباراة الودية لتجهيز جميع اللاعبين للموسم الجديد، وتحقيق الانسجام بين الصفقات الجديدة وباقي اللاعبين.
 

ويسعى المدير الفني للوقوف على مدى استجابة اللاعبين لتطبيق الأفكار الفنية التي تم التدريب عليها في الفترة الماضية.


جدير بالذكر أن الزمالك فاز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بالأمس على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية.


وكان الفريق خاض ثلاث وديات في معسكره المغلق الذي أقيم في العاصمة الإدارية، فاز على رع وديًا بهدف دون رد، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، وخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة بهدف دون رد.

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الزمالك بروكسي مباراة الزمالك ضد بروكسي

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