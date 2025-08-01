الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

سندرلاند يتعاقد مع الحارس الهولندي روبن روفس

الهولندي روبن روفس
الهولندي روبن روفس

أنهى نادي سندرلاند الإنجليزي إجراءات التعاقد مع الحارس الهولندي روبن روفس قادما من نادي نيميجين.

ويواصل سندرلاند تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي وأعلن سندرلاند اليوم الجمعة تعاقده بشكل رسمي مع روبن روفس.

الحارس صاحب الـ22 عاما لعب 42 مباراة مع نيميجين وحافظ على شباكه خلال 13 مباراة وعاد سندرلاند إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ويستعد لانطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

وأعلن سندرلاند منذ أيام قليلة تعاقده مع جرانيت تشاكا لمدة 3 مواسم قادما من باير ليفركوزن وكان ينتهي عقد الدولي السويسري مع ليفركوزن في صيف 2028.

وخلال 49 مباراة بالموسم الماضي سجل تشاكا هدفين وصنع 7 أهداف مع ليفركوزن.

وشارك تشاكا أساسيا في جميع مباريات باير ليفركوزن خلال آخر موسمين عدا 3 مباريات فقط وسيتم السويسري المخضرم عامه الـ 33 في شهر سبتمبر المقبل.

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