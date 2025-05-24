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رياضة

سندرلاند يحسم نهائي "البلاي أوف" 2-1 على حساب شيفيلد ويتأهل للدوري الإنجليزي

فرحة الجهاز الفني
فرحة الجهاز الفني لفريق سندرلاند، فيتو

نهائي البلاي أوف، فاز فريق سندرلاند على منافسه شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ويمبلي في نهائي "البلاي أوف" لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وهي مباراة وصفت بأنها أغلى مباراة في كرة القدم، حيث ينضم الفائز فيها وهو فريق سندرلاند إلى ليدز يونايتد وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

كيف تأهل الفريقان لنهائي البلاي أوف ؟

وتأهل شيفيلد يونايتد إلى نهائي البلاي أوف لبطولة الشامبيون شيب على حساب بريستول سيتي، فيما نجح سندرلاند في تخطي عقبة كوفنتري سيتي؛ لتنتظر الجماهير واحدة من أهم مباريات الموسم في الكرة الإنجليزية.

موقف الفريقين في دوري الدرجة الأولى

كان هناك فارق كبير بين الفريقين في دوري الدرجة الأولى، على الرغم من أنهما أنهيا الموسم بفارق مركز واحد فقط، إذ حصد شيفيلد يونايتد، صاحب المركز الثالث 14 نقطة أكثر من سندرلاند صاحب المركز الرابع. وهو أكبر فارق في النقاط بين فريقين متأهلين لنهائي "البلاي أوف" في النظام الحالي (منذ موسم 1988-89).

فريق شيفيلد يونايتد، فيتو
فريق شيفيلد يونايتد، فيتو

شيفيلد يونايتد يفشل في التأهل المباشر

أصبح شيفيلد يونايتد ثالث فريق في تاريخ الدرجة الأولى يحقق 90 نقطة ويفشل في الصعود تلقائيًّا للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سندرلاند نفسه في موسم 1997-98، وليدز يونايتد في الموسم الماضي.

سندرلاند يعود للبريميرليج، فيتو
سندرلاند يعود للبريميرليج، فيتو

تاريخ مواجهات الفريقين في البلاي أوف

ويلتقي الفريقان اللذان يحتلان المركزين الثالث والرابع في نهائي البلاي أوف للمرة الخامسة في المواسم الستة الماضية، وفي المرات الأربع السابقة التي التقى فيها الثالث والرابع، فاز كل منهما مرتين.

أغلى مباراة في كرة القدم

يحصل فريق سندرلاند الفائز في هذه المباراة على 220 مليون جنيه إسترليني على الأقل، بفضل عائدات البث التليفزيوني والرعاية الإضافية التي تأتي مع كونه ناديًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لتصبح بذلك أغلى مباراة في كرة القدم نظرًا لهذه المكاسب.

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