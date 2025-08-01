الجمعة 01 أغسطس 2025
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حوادث

حملات أمنية بدمياط وأسوان تضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة وتنفذ 668 حكمًا

حملة أمنية
حملة أمنية

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة لضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة بشتى صورها.

وفى هذا الإطار، شن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن دمياط وأسوان حملات أمنية مكبرة استهدفت عددًا من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأسفرت الجهود عن النتائج التالية:

 

في مديرية أمن دمياط: ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالها أكثر من 7 كيلو جرام حشيش، 10 كيلو جرامات بانجو، 14 كيلو جرام هيدرو، وكمية من الهيروين، بالإضافة إلى ضبط 2 قطعة سلاح ناري «2 فرد خرطوش» بحوزة 3 متهمين، اثنين منهم لهم معلومات جنائية.

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وفي مديرية أمن أسوان: ضبط قضيتين جلب مواد مخدرة، تم خلالهما ضبط أكثر من 6 كيلو جرام حشيش بحوزة متهمين، أحدهما له معلومات جنائية. كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 668 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استمرار الحملات الأمنية لتحقيق الردع العام وضبط العناصر الإجرامية.

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