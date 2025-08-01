تجديد حبس عامل متهم بالتحرش بسيدة في البساتين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس شاب تحرش بسيدة داخل سيارة ميكروباص بمنطقة البساتين، وذلك 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

القبض على شاب لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل ميكروباص

كان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم بتضررها من (أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال استقلالهما سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة القسم.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عامل مقيم بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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