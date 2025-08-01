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حوادث

تجديد حبس عامل متهم بالتحرش بسيدة في البساتين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس شاب تحرش بسيدة داخل سيارة ميكروباص بمنطقة البساتين، وذلك 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

القبض على شاب لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل ميكروباص 
كان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم بتضررها من (أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال استقلالهما سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة القسم.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عامل مقيم بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
 

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محكمة جنوب القاهرة البساتين قسم شرطة البساتين

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