الجمعة 01 أغسطس 2025
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أخبار مصر

الاستعدادات النهائية لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الداخل

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
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وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، باتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير كافة جوانب العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 والمقرر إجراؤها يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 4 و5 أغسطس 2025 وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

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وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التنسيق مع مديريات الأمن لتوفير وسائل تأمين اللجان الانتخابية، والتنسيق مع مديريات التربية والتعليم وكافة الأجهزة المعنية لتجهيز اللجان الانتخابية وتشكيل لجان للمرور على المقرات للتأكد من جاهزيتها وتكثيف أعمال الإنارة والنظافة وإزالة الإشغالات وتجهيز مداخل اللجان.

كما شددت الدكتورة منال عوض على أهمية العمل على تجهيز كافة وسائل الراحة للناخبين ومظلات وأماكن انتظار لكبار السن والفئات المختلفة ممن يحق لهم الانتخاب، وكذا مصادر للكهرباء في حالة الطوارئ، موجهة بضرورة التنسيق كذلك مع مديريات الصحة لوضع خطة للتأمين الطبي وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الخاصة بالإسعاف في مقار اللجان.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية المحافظات بتجهيز وفتح مراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات والتنسيق والربط مع مركز السيطرة بالوزارة قبل وأثناء يومى الانتخابات.

 وشددت على أهمية تضافر جهود كافة الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظات لنجاح العملية الانتخابية وخروجها بصورة تليق بالدولة المصرية والشعب المصرى.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الخارج 

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الخارج يومي 1 و2 أغسطس في الجولة الأولى عبر مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية في مختلف دول العالم.

 

ويحق لكل مصري مقيم بالخارج  الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي..

وتبدأ عملية  الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

 

وفي حال وجود ناخبين داخل مقر اللجنة عند انتهاء الموعد ولم يدلوا بأصواتهم، يُحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم. 

 

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