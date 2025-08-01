انتخابات مجلس الشيوخ المصرية، مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في 19 دولة

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام المصريين في دول فلسطين، السودان، لبنان، ليبيا، رومانيا، استونيا، لاتفيا، قبرص، بوروندي، مالاوي، رواندا، سيشل، زامبيا، زيمبابوي، بوتسوان، ليسوتو، نميبيا، جنوب أفريقيا، أفريقيا الوسطى، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية

وتجري العملية الانتخابية بالخارج فى 137 سفارة وقنصلية بـ 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مقراتها وعناوينها.



وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، اختتمت سفارات مصر في الخارج استعداداتها الخاصة باستقبال المواطنين من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك وفقًا للقواعد والمحددات التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأجرت العديد من السفارات سلسلة من اللقاءات مع رموز الجاليات المصرية في الخارج للتعريف بقواعد وإجراءات التصويت، فضلًا عن نشر سلسلة من المنشورات والبيانات عبر صفحات السفارات والقنصليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشرح ضوابط العملية الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت القرار رقم 5 لسنة 2025 بدعوة الناخبين المُقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين إلى الاقتراع بمقار لجان الانتخابات الفرعية، لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، مع تحديد يومي الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس 2025 موعدا لإجراء هذه الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية، ويومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس 2025 موعدًا للحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات.

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