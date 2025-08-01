انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025، توافد على مركز الاقتراع بالبحرين

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025، توافد المصريون بمملكة البحرين على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 20255، حيث فتحت سفارة مصر بالبحرين أبوابها في تمام التاسعة صباحًا بتوقيتها المحلي أمام أبناء الجالية المصرية؛ للمشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في أول أيام التصويت.

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025

وبدأ الاقتراع في الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التى يجري فيها الاقتراع.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تخصيص 138 مقارا انتخابيا بمختلف أنحاء العالم لتصويت المصريين بالخارج.

وأشارت إلى أن التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يحق لكل مصري مقيم بالخارج الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومي 1 و2 أغسطس الجاري لتصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ بينما حددت يومي 4 و5 أغسطس لتصويت المصريين في الداخل.

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