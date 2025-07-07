انطلاق برنامج تدريبي في بكين لطلاب هندسة الجامعة المصرية الصينية (صور)

أطلقت الجامعة المصرية الصينية ECU برنامجًا تدريبيًا دوليًا متميزًا لصيف 2025، يستهدف طلاب كلية الهندسة، وذلك بالشراكة مع عدد من الجامعات الصينية الرائدة، على رأسها جامعة تاييوان للتكنولوجيا، وذلك في إطار استراتيجيتها للانفتاح الدولي والربط الفعّال بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي.

برنامج تدريبي في بكين لطلاب الجامعة المصرية الصينية

ويأتي هذا البرنامج تتويجًا لاتفاقيات التعاون الأكاديمي والبحثي التي تربط ECU بنظيراتها في الصين، ويجسد عمق العلاقات التعليمية والعلمية بين البلدين.

برنامج تدريبي في بكين لطلاب الجامعة المصرية الصينية

ويتضمن البرنامج؛ تدريبًا عمليًا متخصصًا داخل مؤسسات أكاديمية وصناعية صينية مرموقة، وفق أحدث التوجهات العالمية في مجالات الهندسة، التكنولوجيا، والعلوم التطبيقية، وإشراف أكاديمي مشترك من أعضاء هيئة تدريس مصريين وصينيين لضمان جودة التدريب ونقل المعرفة الحديثة.

برنامج تدريبي في بكين لطلاب الجامعة المصرية الصينية

ويتيح التدريب للطلاب فرصة لعرض أبحاث ومشروعات طلابية ضمن فعاليات دولية ومؤتمرات علمية، مما يفتح آفاقًا واعدة أمام الطلاب في الدراسات العليا والتميز البحثي.

أهمية التدريب العملي في منظومة التعليم الجامعي

وأكدت الدكتورة رشا الخولي رئيس الجامعة، أن التدريب العملي الدولي أصبح ركيزة أساسية في منظومة التعليم الجامعي الحديث، مضيفة “نحن نؤمن أن خريج اليوم يجب أن يمتلك مهارات عالمية، ومع هذه الشراكات النوعية مع الجامعات الصينية، نسعى لتأهيل طلابنا للتميز في سوق العمل المحلي والدولي، والمساهمة بفاعلية في خطط التنمية.”

برنامج تدريبي في بكين لطلاب الجامعة المصرية الصينية

من جانبه، أوضح الدكتور محمد طلعت، عميد كلية الهندسة، أن الكلية تطبق استراتيجية تدريس حديثة تقوم على تخصيص نحو 50% من العبء الدراسي للمكون العملي، بما يُمكّن الطلاب من اكتساب مهارات واقعية تؤهلهم للاندماج السريع في بيئات العمل المختلفة.

برنامج تدريبي في بكين لطلاب الجامعة المصرية الصينية

وأكد أن التدريب الدولي في الصين يُعد تجربة نوعية تعزز من قدرة الطلاب على التفاعل مع أحدث النظم التكنولوجية والصناعية في العالم، وتمنحهم رؤية أوسع لما ينتظرهم بعد التخرج، سواء في سوق العمل المحلي أو على المستوى الدولي.

برنامج تدريبي في بكين لطلاب الجامعة المصرية الصينية

وأضاف أن هذا النوع من التدريب لا يقتصر على اكتساب المهارات الفنية فحسب، بل يرسخ أيضًا ثقافة الانضباط، والعمل الجماعي، والقدرة على حل المشكلات في بيئات متعددة الثقافات، وهي مهارات باتت مطلوبة بشدة في عالمنا المتغير.

برنامج تدريبي في بكين لطلاب الجامعة المصرية الصينية

وأشار إلى أن الكلية تنظم بشكل منتظم دورات متخصصة في مجالات مثل أنظمة الطاقة الشمسية الحديثة، وشبكات الحاسوب، إلى جانب زيارات ميدانية لمواقع صناعية ومؤسسات هندسية، والمشاركة في مؤتمرات دولية، في إطار خطة شاملة لدمج الطالب في الواقع العملي منذ سنوات الدراسة الأولى.

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