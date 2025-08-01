الجمعة 01 أغسطس 2025
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محافظات

شقيقة ضحية والدها بالشرقية تفجر مفاجأة: «كانت روحه فيها ومش بيستغنى عنها»

شقيقة المجني عليها،فيتو
شقيقة المجني عليها،فيتو

جريمة مأساوية شهدتها إحدى قرى محافظة الشرقية الساعات القليلة الماضية راح ضحيتها فتاة في مقتبل العمر على يد والدها، الذي أقر أمام النيابة العامة بأنه لم يكن يقصد قتلها، وإنما كان يحاول تأديبها فقط.

أب بلا قلب، قصة مقتل فتاة على يد والدها بسبب "عريس" في الشرقية

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي 

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت بلاغًا بوفاة فتاة تُدعى "ياسمين. أ. س"، 18 عامًا، داخل منزل أسرتها بإحدى قرى مركز ديرب نجم، وسط وجود شبهة جنائية. وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى الموقع، وتم ضبط الأب، ويدعى "أحمد. س. أ. س"، 42 عامًا، يعمل في تجارة الخردة، وتحرر محضر بالواقعة.

قرار النيابة العامة بشأن المتهم 

وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث. 

واعترف الأب خلال التحقيقات بأنه لم يكن ينوي قتل ابنته، مشيرًا إلى أن ما حدث كان بدافع التأديب بعد علمه بأنها زارت صديقة لها سبق أن رفضت الأسرة زواج عمها من ياسمين. 

شقيقة المجني عليها تخرج عن صمتها: أبويا كان روحه فيها 

من جانبها، خرجت "ندى"، شقيقة المجني عليها، عن صمتها لتكشف تفاصيل ما جرى، مؤكدة أن العلاقة بين شقيقتها ياسمين ووالدهما كانت استثنائية، وكان يفضلها بوضوح على باقي أشقائهما. 

وقالت ندى:"أبويا كانت روحه فيها، مكنش يقدر يستغنى عنها، وكانت دايمًا بتساعده في شغله، ولما أمي انفصلت عنه، أختي هي اللي اختارت تعيش معاه". 

وأضافت أن الخلاف بدأ عندما خرجت ياسمين لتوصيل مائه جنيه لصديقتها، وتصادف أن خطيبها رآها وأبلغ والدها، الذي واجهها بما حدث، فاعترفت له، فما كان منه إلا أن انهال عليها بالضرب لتأديبها. ثم تركها وذهب ليتوضأ، ولدى عودته نادى عليها فلم تُجب، ليجدها قد فارقت الحياة، فانهار تمامًا وظل يضرب رأسه من شدة الصدمة. 

وداع مكلوم في العصايد.. جريمة الأب تهزّ الشرقية ومواقع التواصل تشتعل

وفي سياق متصل، خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "فيسبوك"، بعد تداول تفاصيل الواقعة المأساوية، حيث نعى المئات من أبناء محافظة الشرقية الفتاة الضحية، ياسمين، بكلمات دامعة ومؤثرة، مشيدين بحسن أخلاقها وسيرتها الطيبة بين الناس، ومطالبين بمحاسبة الجاني وإنزال أقصى عقوبة بحقه ليكون عبرة لغيره.

المجني عليها،فيتو
المجني عليها،فيتو

صدمة كبيرة بين أهالي قرية العصايد

وقد خلّفت الجريمة صدمة كبيرة بين أهالي قرية العصايد، الذين عبّروا عن أسفهم العميق لما جرى، مؤكدين أن ياسمين كانت مثالًا للأدب والاحترام، مشيرين إلى أن الخلافات الأسرية لا تُعالج بالعنف، خاصة حين يكون الضحية أحد الأبناء الذين وصفوهم بأنهم "أغلى ما نملك".

وفي مشهد مؤلم، شيّع الأهالي جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير في مقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن الشديد، وانهيار أفراد أسرتها، ودموع لم تجفّ من عيون المودّعين.

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