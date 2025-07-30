الأربعاء 30 يوليو 2025
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لجنة من الأعلى للجامعات تتابع اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة في جنوب الوادي

الدكتور أحمد عكاوي
الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة حنوب الوادي

استقبلت كلية علوم الرياضة بجامعة جنوب الوادي، بمحافظة قنا، تحت رعاية  الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمتابعة  انتظام اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة والمؤهلة للالتحاق بالكلية للعام الجامعي 2025/ 2026 م.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أشرف موسى عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور محمود لبيب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وضمت اللجنة  الدكتور محمد السيد اسماعيل الأستاذ بكلية التربية جامعة سوهاج مدير فريق المتابعة، الدكتور احمد عبد الوهاب عضو المكتب الفني بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد عبد العزيز عضو المكتب الفني بالمجلس الأعلى للجامعات.

وتفقدت اللجنة لجان الاختبارات العملية والنظرية، واطّلعت على آليات التقييم ومعايير الأداء.

كما تابعت تنفيذ التعليمات المنظمة للاختبارات، سواء من حيث الإجراءات الفنية أو الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة.

وأشادت اللجنة بما شاهدته من انضباط في سير الاختبارات وفى تطبيق المعايير المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات بدقة واحترافية، مع توفير الكلية لكافة التسهيلات التي تكفل أداءً سلسًا وعادلًا للطلاب.

من جانبه أعرب  الدكتور أشرف موسى عميد كلية علوم الرياضة عن سعادته بزيارة اللجنة، مؤكدًا أن الكلية تولي اختبارات القدرات اهتمامًا بالغًا كونها تمثل بوابة الدخول إلى المجال الأكاديمي والعملي في كلية علوم الرياضة، كما تحرص الكلية على إجراء الاختبارات وتقييم مهارات الطلاب بشكل موضوعي ومتكامل بما يحقق العدالة والشفافية بين جميع المتقدمين، وفي إطار تعليمات المجلس الأعلى للجامعات والقواعد المنظمة للاختبارات.

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