الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

تفاصيل قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

كاف
كاف

 كشفت تقارير صحفية مغربية، تفاصيل قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة  دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، للموسم الكروي الجديد 2025- 2026.

ووفقًا لموقع هبة سبور المغربي، فقد قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، إقامة قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، في العاصمة التنزانية دار السلام، وذلك على هامش  بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

وتابع أن، الـ كاف حدد يوم 12 أغسطس الجاري كحد أقصى لمراسم القرعة، وذلك على هامش أمم إفريقيا للمحليين التي ستقام بتنظيم ثلاثي مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا، خلال الفترة من 2 حتى 3 أغسطس الجاري.

يذكر أن بيراميدز حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا سيشارك في البطولة المقبلة رفقة الأهلي، فيما ينافس الزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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دوري أبطال أفريقيا قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية

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