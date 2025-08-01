هل حدث انخفاض حقيقي في أسعار السلع والأجهزة الكهربائية؟

في استعراض لحركة الأسواق خاصة في مجال الأجهزة الكهربائية لاحظنا انخفاضا ليس بالحجم الكبير كما يدعي بعض مسئولي الشعبة، لكن بنسبة قليلة جدا مقارنة بالأعوام السابقة، رغم أن المناخ يقتضي هبوطا في الأسعار بصورة أكبر من ذلك، وهو ما أكده رئيس الوزراء في اجتماعه الأخير عندما شدد على رؤساء الغرف التجارية بضرورة أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه..

وطالب رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، التوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع. وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.



وفي استعراضنا لأسواق الأجهزة الكهربائية وبعد أن إطلعنا على تقرير رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، والذي أكد أن أسعار الأجهزة الكهربائية سجلت انخفاضَا بنسبة 35% هذا العام مقارنة بأسعارها في عام 2023، وذلك نتيجة ركود كبير يشهده السوق منذ بداية العام.

وأن متوسط أسعار الأجهزة تراجع بنحو 35%، مشيرًا إلى أن بعض أنواع الثلاجات انخفضت بنسبة تتراوح بين 30% و35%، بينما تراجعت أسعار البوتاجازات بنحو 25%، وتراجعت بعض الموديلات الكبيرة من الأجهزة سواء ثلاجات أو بوتاجازات بنحو 40%.

وأن هذا الركود يعد أحد توابع موجة الشراء المكثفة التي شهدها السوق في عام 2023، حين أقبل عدد كبير من المستهلكين على شراء الأجهزة وتخزينها خوفًا من استمرار ارتفاع الأسعار مع زيادة سعر الدولار حينها، وهو ما أدى إلى تشبع السوق وتراجع الإقبال في 2024، واستمرار الركود حتى العام الجاري.



وأوضح رئيس الشعبة أن الأجهزة غير الموسمية مثل الغسالات، البوتاجازات، والسخانات، شهدت التراجع الأكبر في الأسعار، بينما لا تزال مبيعات المراوح والتكييفات جيدة نسبيًا بسبب ارتباطها بفصل الصيف.

وتابع: "الثلاجات اللي كانت بـ40 ألف جنيه في 2023، النهارده بقت بـ28 ألف، واللي كانت بـ35 نزلت لـ25، وثلاجات بـ22 ألف بقت بـ18 أو 18.5 ألف جنيه، وده انعكاس لانخفاض سعر الدولار من مستويات 70 و72 إلى نحو 48 جنيهًا حاليًا، بنسبة انخفاض تقارب 60%.

وأكد أن الوضع الحالي لا يشير إلى وجود أي زيادات مرتقبة في أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة، في ظل استقرار سعر الصرف، وركود حركة البيع والشراء في السوق.

ووجّه رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية نصيحة للمستهلكين بعدم التسرع في الشراء بغرض التخزين والخوف من الزيادة، قائلًا: "اشتري لما تكون محتاج، لأن الأجهزة الكهربائية بتتطور بسرعة، ومفيش داعي تشتري لحاجة مش هتستخدمها دلوقتي". وأشار إلى أن السوق ينتظر عروض البلاك فرايداي وتخفيضات رأس السنة التي من المتوقع أن تسهم في تنشيط حركة البيع مجددًا.

لكن بالمتابعة وجدنا أن الانخفاض لم يتعدى 15% فنجد أسعار الثلاجات تتراوح بين 18,000 جنيه و35,000 جنيه حسب السعة والموديل. والشاشات: تبدأ من 8,000 جنيه وتصل إلى 63,000 جنيه حسب الحجم والتقنية. والغسالات: تتراوح أسعارها بين 6,000 جنيه و26,000 جنيه بناءً على النوع والسعة في حين أن هذه الأسعار بالنسبة للثلاجات في عام 2023 تراوحت بين 16 ألف إلى 33 ألف جنيه.

أي أن الأسعار ارتفعت بالفعل ولم تنخفض، ولكن في بعض الاجهزة مثل الشاشات وجدنا انخفاضا لا يتعدى 15%، بما يعني أن الاسعار لم تنخفض الانخفاض الحقيقي، وهو الأمر الذي دفع رئيس الوزراء لمطالبة رؤساء الغرف التجارية بضرورة إيجاد انخفاض حقيقي وملموس في الأسعار.

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