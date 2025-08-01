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رياضة

استدعاء يوسف علي لاعب المقاولون العرب للانضمام لمنتخب مصر للناشئين 2007

يوسف علي
يوسف علي

تلقى نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد باستدعاء اللاعب يوسف علي للانضمام لمعسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2007، يوم 3 أغسطس، والمقام بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر

ورحب يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بانضمام اللاعب إلى المنتخب خلال الفترة المحددة.

منتخب 18 سنة يبدأ مشوار الاستعداد للتصفيات القارية 

وعقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 18 سنة (مواليد 2007) بقيادة الكابتن وائل رياض اجتماعًا مع جهازه المعاون بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمركز المنتخبات الوطنية استعدادًا لمعسكره المفتوح الذي ينطلق السبت المقبل حتى 14 أغسطس المقبل.

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد راقب كل مسابقات مرحلته السنية على مستوى الجمهورية، وقرر تجربة العناصر الواعدة منها قبل الاستقرار على القوام الأساسي للفريق.

ومن المقرر أن ينقسم المعسكر إلى مرحلتين الأولى خلال الفترة من 3 إلى 7 أغسطس والثانية من 9 إلى 14 أغسطس لتجربة جميع اللاعبين المرشحين.

واستقر وائل رياض والجهاز المعاون الذي يضم: شريف عبدالفضيل مدربًا عامًا ومحمود حرب مديرًا إداريًا واحمد رؤوف مدربًا مساعدًا وإبراهيم عبد الجواد مدربًا لحراس المرمى وقاسم قدري مخططًا للأحمال وأحمد مصطفي محللًا للأداء على 34 لاعبًا في المرحلة الأولى، على أن تعلن قائمة المرحلة الثانية لاحقًا.  

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يوسف علي المقاولون العرب منتخب مصر للناشئين منتخب مصر للناشئين 2007 يسري عبد الغني نادي المقاولون العرب

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