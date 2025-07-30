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رياضة

المقاولون العرب يعلن ضم إسلام جابر

المقاولون العرب يعلن
المقاولون العرب يعلن ضم إسلام جابر

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح عن ضم اللاعب إسلام جابر لاعب وسط فريق سموحة والزمالك السابق وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب على العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة بنادي المقاولون والكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.

وانتظم اللاعب في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني ليعد الصفقة الثامنة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

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المقاولون العرب إسلام جابر سموحة الزمالك نادي المقاولون

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