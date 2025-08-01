الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

تأجيل ظهور فاتي مع موناكو

أنسو فاتي
أنسو فاتي

 يبدو أن أنسو فاتي مهاجم موناكو الجديد، سيضطر لتأجيل ظهوره مع فريقه الفرنسي، بعد تعرضه لانتكاسة خلال فترة الإعداد للموسم القادم.

وكان الدولي الإسباني قد أنضم إلى النادي الفرنسي هذا الصيف، قادما من برشلونة، أملا في اكتشاف نفسه من جديد بعد فترة من التخبط.

وكشف  آدي هوتر مدرب موناكو، عن خضوع فاتي لبرنامج محدد، يهدف من خلاله لتجهيز اللاعب بنسبة 100%، من أجل الاستعانة به في الموسم القادم وهو بأفضل حالة بدنية.

 

وقال مدرب موناكو: "أريده أن يعود في أقرب وقت ممكن، لكن كما قلت مسبقا، يجب أن نكون حذرين معه، حيث يتوجب علينا وضعه في المسار الصحيح".

واستطرد: "ليس هناك ما يدعونا لاستعجال عودته للملاعب، وبعدها يتعرض لإصابة أو يعاني من مشاكل، ونحن نقوم بكل شيء ممكن من أجله".

وشدد هوتر، على سعادته بالتشكيلة التي يملكها حاليا، مضيفا "سنرى متى سيعود أنسو فاتي وبول بوجبا أيضا".

وفي ختام تصريحاته، أشار إلى احتمالية عودة المهاجم الإسباني، خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا، مضيفا "هو الآن في مرحلة العلاج، وبالتدريج نأمل أن يكون أقرب للعب مع الفريق".

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