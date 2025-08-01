تأجيل ظهور فاتي مع موناكو

يبدو أن أنسو فاتي مهاجم موناكو الجديد، سيضطر لتأجيل ظهوره مع فريقه الفرنسي، بعد تعرضه لانتكاسة خلال فترة الإعداد للموسم القادم.

وكان الدولي الإسباني قد أنضم إلى النادي الفرنسي هذا الصيف، قادما من برشلونة، أملا في اكتشاف نفسه من جديد بعد فترة من التخبط.

وكشف آدي هوتر مدرب موناكو، عن خضوع فاتي لبرنامج محدد، يهدف من خلاله لتجهيز اللاعب بنسبة 100%، من أجل الاستعانة به في الموسم القادم وهو بأفضل حالة بدنية.

وقال مدرب موناكو: "أريده أن يعود في أقرب وقت ممكن، لكن كما قلت مسبقا، يجب أن نكون حذرين معه، حيث يتوجب علينا وضعه في المسار الصحيح".

واستطرد: "ليس هناك ما يدعونا لاستعجال عودته للملاعب، وبعدها يتعرض لإصابة أو يعاني من مشاكل، ونحن نقوم بكل شيء ممكن من أجله".

وشدد هوتر، على سعادته بالتشكيلة التي يملكها حاليا، مضيفا "سنرى متى سيعود أنسو فاتي وبول بوجبا أيضا".

وفي ختام تصريحاته، أشار إلى احتمالية عودة المهاجم الإسباني، خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا، مضيفا "هو الآن في مرحلة العلاج، وبالتدريج نأمل أن يكون أقرب للعب مع الفريق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.