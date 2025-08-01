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بدء توافد أعضاء اتحاد المهن الطبية على دار الحكمة للتسجيل في الجمعية العمومية

اتحاد المهن الطبية
اتحاد المهن الطبية

 بدأ أعضاء اتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة) صباح اليوم الجمعة، التوافد على مقر انعقاد الجمعية العمومية  بدار الحكمة بالقاهرة، للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية العادية، التي دعا إليها الاتحاد لمناقشة 14 بندًا على جدول الأعمال، أبرزها زيادة المعاشات واعتماد لائحة الإعانات.

وتم فتح باب التسجيل في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسط استعدادات تنظيمية لاستقبال الأعضاء وضمان انسيابية عملية التسجيل قبل انطلاق الاجتماع رسميًا في الثانية ظهرًا فور اكتمال النصاب القانوني للعمومية.

 

رفع قيمة المعاش وزيادة الاشتراكات

 ومن المقرر أن تبحث الجمعية العمومية تقارير الأمين العام وأمين الصندوق، واعتماد الميزانيات عن أعوام 2020 و2021، بجانب مناقشة المطالب المهنية، وفي مقدمتها رفع قيمة المعاش وزيادة الاشتراكات، واعتماد لائحة الإعانات والمعاشات الجديدة.

كما تناقش الجمعية العمومية  قصر الاستثمار على الودائع البنكية أو توجيه 25% من أموال الاتحاد لفرص استثمارية بديلة بعد دراستها من لجنة متخصصة، إلى جانب ملفات دعم الخريجين الجدد ووقف التوسع في إنشاء كليات الطب دون مستشفيات جامعية.

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 وكان اتحاد المهن الطبية أكد أهمية المشاركة الفعالة من جانب الأعضاء في أعمال الجمعية العمومية، لما تحمله من قرارات مؤثرة على مصالح المهن الطبية وتطوير العمل النقابي.

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