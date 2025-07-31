كلية التمريض بجامعة الجلالة تنظم يومًا صحيًا تحت شعار "الصحة للجميع" (صور)

نظّمت كلية التمريض بـ جامعة الجلالة الأهلية، فعاليات اليوم الصحي المجاني تحت شعار "الصحة للجميع – Health for All"، برعاية الدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة جيهان غنيمي عميد الكلية، وتنظيم الدكتورة منى مشتهري أستاذ مساعد صحة الأسرة والمجتمع.

اليوم الصحي بجامعة الجلالة

وشهدت الفعالية إقبالًا كبيرًا، ووفرت خدمات وفحوصات طبية مجانية لأكثر من 300 مشارك من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والزائرين، شملت: قياس ضغط الدم، السكر، الهيموجلوبين، فصيلة الدم، جلسات استرخاء، وتوزيع مطبوعات توعوية مبسطة، كما تم اكتشاف عدد من الحالات الصحية وتوفير كروت متابعة طبية لهم.

اليوم الصحي بجامعة الجلالة

برنامج اليوم الصحي لجامعة الجلالة

وتضمن البرنامج جلسات توعوية حول الأنيميا والفحص الذاتي للثدي، قدمتها نخبة من أعضاء هيئة التدريس.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوي، علي أن جامعة الجلالة حريصة على الدمج بين التميز الأكاديمي والمسؤولية المجتمعية، وأن الصحة والوعي من ركائز التنمية.

اليوم الصحي بجامعة الجلالة

فيما صرّحت الدكتورة جيهان غنيمي، بأن طلاب التمريض أثبتوا قدرتهم على تطبيق ما يتعلمونه ميدانيًا، في تجربة تعليمية وإنسانية متكاملة.

تأتي هذه الفعالية ضمن جهود الجامعة لتعزيز الوعي الصحي وخدمة المجتمع الجامعي والمحلي.

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