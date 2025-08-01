ذكرى رحيل أنطون تشيخوف الأدب العربي.. يوسف إدريس اعتزل الطب وآمن بثورة يوليو.. فضح أكاذيب الصهيونية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي.. وهذا سر اعتقاله 4 مرات

يوسف إدريس، عرف بـ أنطون تشيخوف الأدب العربى، قال عنه الدكتور طه حسين "خلق ليكون قاصا "، فنان جمع بين المتناقضات، عاش طيلة حياته على فوهة البركان، آراؤه صادمة، نرجسيا متمردا آمن بثورة يوليو، وعارضها إلى حد الاعتقال فيما بعد، إلا أنه ظل دائما إشعاعا أدبيًا، قدم 11 مجموعة قصصية و10 مسرحيات ترجم معظمها إلى اللغات العالمية، رحل فى مثل هذا اليوم الأول من أغسطس عام 1991.

عشق يوسف إدريس القراءة والمعرفة ويرى أنها هى التى شكلت وجدانه وهو صغير، وحول هذا يقول: بدأت مشوارى مع المعرفة فى سن ثماني سنوات كنت اقرأ الكتاب جيدا حتى استوعبه تماما، ولا أقرأه سوى مرة واحدة باستثناء القرآن الكريم الذي كنت أقرأه مرات ومرات لأن معانيه تختلف مع السن فإيماني في الرابعة عشرة غير إيمانى فى الخمسين.

اتهمه البعض بالكاتب النرجسى

كتب الأديب الدكتور يوسف إدريس فى مجلة الشباب عام 1989 يدافع عن نفسه ويقول:" أنا كثير التأنيب لنفسى بمعنى أنى أزاول دائما النقد الذاتى بينى وبينها باستمرار، ويصل هذا النقد الى أدق دقائق تصرفاتى وشخصى واعمالى، فأجدنى مثلا حين اكتب مقالا أو عملا أدبيا لا أرضى عنه دائما بدرجة قد تصل إلى التردد فى نشره، ولكن هذا يساعدنى فى أن أكون صادقا فى رؤيتى فلا يفلت منى زمام الكتابة، لهذا فإننى انتقد نفسى أننى قليل الثقة بها، وينتقدنى البعض ويتهمونى بأنى كاتب نرجسى، أى مهتم بنفسه أو شديد الذاتية فيما يكتب، وأرد عليهم بأن النرجسية فى الكتابة مرض، وأنا لست مريضا، والمفروض أن يرى الكاتب عيوبه فقط وليس مزاياه والدليل أننى لا أعيد قراءة رواية كتبتها أبدا، لأننى أعلم جيدا أننى لو فعلت فلن أرضى عنها، وسوف أعيد كتابتها من جديد.

يوسف إدريس فى لقائه بحسنى مبارك فى جمع من الأدباء

ولد الكاتب الكبير يوسف إدريس عام 1927 بقرية البيروم التابعة لفاقوس شرقية، عاش طفولة قاسية مثل كل أطفال قريته، تخرج من كلية طب قصر العينى، وأثناء دراسته كان عضوا نشطا فى اليسار المصرى وفى جماعة حدتو، قاد المظاهرات ضد الاستعمار البريطانى والرجعية وهو .

أرخص الليالى أول مجموعاته القصصية

أثناء دراسته للطب كتب يوسف إدريس أول قصتين قصيرتين له باسم "عبد القادر طه" و"أنشودة الغرباء" عام 1950، لكن جاءت انطلاقته الأدبية حين عينه الصحفى أحمد أبو الفتح رئيس تحرير جريدة المصرى محررا بها، واعتبرت قصته الأولى التى نشرت بها بعنوان "النظرة" بداية حقيقية له كأديب، نشر بعدها مجموعته القصصية الأولى "أرخص الليالى" عام 1954 فى جريدة المصرى فسجلت اسمه كأحد كتاب القصة القصيرة فى مصر، ولقب بتشيكوف العرب.

اعتزال الطب نهائيا

انتقل يوسف إدريس إلى مجلة روزا اليوسف رئيسا للقسم الأدبى وفى نفس الوقت افتتح عيادة مارس فيها مهنة الطب، وعمل مفتشا صحيا فى أحياء السيدة زينب والدرب الأحمر، وسجن واعتقل أربع مرات بسبب اشتراكه فى الحركات الوطنية، ثم اعتزل يوسف إدريس الطب بلا رجعة وأصبح كاتبا وعضوا فى نقابة الصحفيين.

الأديب المشاغب يوسف إدريس

قدم الأديب يوسف إدريس 11 مجموعة قصصية منها: بيت من لحم، أرخص ليالى، و9 مسرحيات اشهرها الفرافير، المهزلة الأرضية، ملكة القطن، المخططين،البهلوان، اجتمعت أعمال يوسف إدريس على معاناة المواطن البسيط بل الفقير فكتب أكثر من 30 رواية منها: الحرام، النداهة، العيب، البيضا، رجال وثيران وغيرها، كما قدم 15 كتابا فى الرحلات والانطباعات منها: شاهد عصره، عن عمد اسمع تسمع، فكر الفقر وفقر الفكر، خلو البال ـ أهمية أن نتثقف وغيرها.

موقف عدائى للصهيونية

اتخذ يوسف إدريس موقفا عدائيا للصهيونية، ففى كتابه "فكر الفقر وفقر الفكر" يفند الدكتور يوسف إدريس دعاوى وأكاذيب الصهيونية وإسرائيل، ويؤكد أن ماتمارسه الصهيونية من مذابح وتهجير قسري فى فلسطين، يؤكد ما ذكره الفيلسوف الفرنسى روجيه جارودى فى كتابه “الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل"، ويفضح فيه رؤية الصهيونية وأحلامها وخططها لتحقيق هذه الأحلام قائلا: إن الدولة الصهيونية حينما زُرعت فى فلسطين فهى بلا مشروعية تاريخية وتوراتية وقانونية وأخلاقية؛ لأنها كيان عنصري توسعى يمارس الإرهاب ويحترف التمييز العنصرى والمنهج الاستعمارى القديم.

فى سنواته الأخيرة اعتزل يوسف إدريس كتابة القصة والرواية والمسرحية واكتفى بكتابة مقالاته فى الأهرام تحت عنوان " مفكرة يوسف إدريس "، حتى وصفه بعض خصومه بأنه نضب إبداعه الأدبى.

الدكتور يوسف إدريس

يقول الدكتور يوسف ادريس عن نفسه: ينتقدنى البعض بأننى أقدم فيما أكتب من مقال أو قصة بعض الحقيقة، ولا أقولها كاملة، وأرد على ذلك بأننى حريص على ألا أمس بذكر بعض الحقائق أشخاصا آخرين والنيل منهم، فأضطر لذكر ما يحرج ويهين، وأرى أن الحقيقة لابد لها من هدف، وذكرها لابد له من فاعلية، لذلك اختار من الحقائق الحقيقية الفاعلة التى لها تأثير وليست مثل عدمها، وليس معنى ذلك أنى أدخر الحقيقة لنفسى، فيكفينى أن أبرهن على أن كل ما أقوله هو حقيقة وليس كذبا أو ادعاء.

جائزة الدولة ووسام الجمهورية

كرمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمنحه جائزة الأدب عن مجمل أعماله الأدبية، ثم حصل على جائزة الدولة فى الأدب عام 1966، كما منحه السادات وسام الجمهورية.

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