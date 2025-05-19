في ذكرى ميلاده.. ماذا كتب يوسف إدريس عن الصهيونية السياسية؟

اتخذ الدكتور يوسف إدريس، الذي ولد فى مثل هذا اليوم من عام 1927، ورحل عام 1991، موقفا معارضا، شديد الحدة، من اتفاقية السلام التي أبرمتها القاهرة مع إسرائيل أواخر سبعينيات القرن العشرين، ولم ينكر ذلك فى كتاباته.

ويرى البعض أن ذلك كان سببا في استبعاده من الترشح لجائزة نوبل للأدب التي نالها الأديب نجيب محفوظ.

"فكر الفقر وفقر الفكر"

فى كتابه "فكر الفقر وفقر الفكر" يفند الدكتور يوسف إدريس دعاوى وأكاذيب الصهيونية وإسرائيل، ويؤكد أن ماتمارسه الصهيونية من مذابح وتهجير قسري فى فلسطين، يؤكد ما ذكره الفيلسوف الفرنسى روجيه جارودى فى كتابه “الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل”.

ويفضح فيه رؤية الصهيونية وأحلامها وخططها لتحقيق هذه الأحلام. يشرح إدريس الدعاوى والأكاذيب الصهيونية التى عرضها جارودى فى كتابه عن “إسرائيل والصهيونية العالمية”، قائلا: إن الدولة الصهيونية حينما زُرعت فى فلسطين فهى بلا مشروعية تاريخية وتوراتية وقانونية واخلاقية؛ لأنها كيان عنصري توسعى يمارس الإرهاب ويحترف التمييز العنصرى والمنهج الاستعمارى القديم.

عقيدة الصهيونية السياسية

وأضاف يوسف إدريس: طريقة اليهود فى التعصب والعنصرية لحكم العالم تتم بالتسلل والسيطرة على أقوى دولة فى العالم لفرض سيطرتهم الذاتية على العالم كله، لأن مشكلة المؤسسة اليهودية ليست فى الأشخاص بل هى فى عقيدة الصهيونية السياسية التى ساروا بها الى أقصى الحدود.

الكاتب يوسف إدريس، فيتو



وضع المتطرف شيمون بيريز الخطوط الرئيسية لبرنامج الصهيونية السياسية، وأتساءل هنا: هل كان شيمون بيريز أكثر انسانية تجاه الفلسطينيين حينما اعترف فى الكنيست بمسئولية وزير الدفاع شارون السفاح عن مذبحة ومذابح صابرا وشاتيلا، ورد عليه شارون بقوله: أين كان الضباط الإسرائيليون حينما كان الفلسطينيون يقتلون فى تل الزعتر، وكنت يا بيريز وقتها وزيرا للدفاع؟!.

شارون يفتخر بمذابحه

إن شارون كان يتباهى ويفتخر بمذابحه ويقول: يجب ان نضرب الإرهابيين بلا هوادة فى كل مكان بعد أن وصل علمنا انهم موجودون فى كل بلد وفى كل مكان، ولكن اذا وصل الى علمنا بوجودهم فى أي بلد أن نصل إليه ونقضى عليه.



يقول الدكتور يوسف إدريس: ما قاله شارون هو ارهاب الدولة بمنطق الصهيونية السياسية، وما هى اسرائيل إلا عصابة اخذت شكل شعب يجعل من العهد القديم وطنه الروحى، ويغتصب بواسطة تعاليمه المزعومة أغلى قطعة فى الوطن العربى عيانا بيانا جهارا، يقتل ويسفح دم العرب دون ان تجرؤ أية حكومة غربية او مؤسسة دولية ان تقول له "قف"، بل على العكس يسيطر على أقوى دولة فى العالم التى تعتبره إحدى ولاياتها المتحدة وتساعده كى تخضع له المنطقة العربية والشرق الأوسط، وتقيم من خلالها امبراطوية يهودية تتحكم فى العالم بأسره.

خلق رأي عام ضد العداء للسامية

كانت البداية حين استطاع اللوبى اليهودى فى امريكا واوروبا خلق رأي عام، جعل ما يسمى “العداء للسامية” جريمة يستحق أي أحد المحاكمة عليها، فى حين أن الإلحاد فى تلك الدول لا يعتبر جريمة، بل ان الجريمة البشعة عند اسرائيل ان يتصدى احد لأحلام الصهيونية العالمية.



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