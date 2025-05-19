في ذكرى ميلاده، يوسف إدريس الجراح الذي لم يسلم الملك فاروق وعبد الناصر من مشرطه (صور)

يوسف إدريس أديب ثائر عرف بالتمرد في أفكاره، لقب بأنطون تشيخوف القصة القصيرة، كتب الرواية والقصة والمسرحية، وصف بالبركان الذي يعبر عن رأيه بصراحة وأحيانا آراؤه صادمة، بوهيمي يكره الروتين، أصدر 11 مجموعة قصصية و9 مسرحيات و30 رواية، ورحل في مثل هذا اليوم عام 1991.

ذكرى ميلاد أمير القصة يوسف إدريس الـ98

في مثل هذا اليوم منذ 98 عاما شهدت قرية البيروم التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية ميلاد الأديب الكبير يوسف إدريس والذي توفي عام 1991 والذي قدم للأدب العربي عشرين مجموعة قصصية وخمس روايات.

مكتبة الاديب الراحل بمسقط رأسه بقرية البيروم،فيتو



من أشهرها “النداهة” التي صدرت عام 1969 في شكل مجموعة جسدت رواية النداهة والتي تم تحويلها إلى فيلم سينمائي بطولة الفنانة القديرة ماجدة والراحل شكري سرحان وعشر مسرحيات وترجمت أعماله إلى 24 لغة عالمية منها 65 قصة ترجمت إلى الروسية.

شهادة طه حسين في تشيكوف الأدب العربي

قال عنه الدكتور طه حسين: كأن يوسف إدريس قد خلق ليكون قاصا، وقال محمد عودة:هو تشيخوف الأدب العربى، بل إنه تخطاه، ووصفه رجاء النقاش بالفنان من نوع خاص وهو نوع نادر وأصيل يعيش الحياة التي يكتبها بروحه ودمه، ووصفه أنيس منصور بأمير القصة العربية.

منزل«أبو القصة» الذي شهد مولده تحول إلى خرابة تسكنها الأشباح والجرذان،فيتو



يوسف إدريس الجراح الذي لم يسلم الملك فاروق وعبد الناصر من مشرطه

تسببت ثوريته ونضاله أثناء الجامعة فى السجن مرتين عامي 1949 و1952 بسبب انتمائه إلى أحد التنظيمات السرية "حدتو" الأولى بسبب هجومه على سياسة الملك والإنجليز، والثانية بسبب كتابات تهاجم الثورة، وتهدف لقلب نظام الحكم وبقى بسجن القلعة عاما ونصف العام.

أبو القصة يروي ذكرياته أثناء فترة اعتقاله

وعن هذه الفترة يقول يوسف إدريس: طيلة اعتقالي كان -التموين- الحلاوة الطحينية والطعمية الملفوفة في صفحات الجرائد الألمانية، كنت أحبهما كثيرا قبل المعتقل، لكن ظروف الاعتقال قادرة وحدها أن تبدل من حال لحال، فكانت النتيجة إني هجرتهما تماما ما تبقى من حياتى.

محرر فيتو بجوار قبر الراحل وبجواره دفن نجله بهاء، فيتو



هذا ما تبقى من ذكريات الأديب يوسف إدريس في مسقط رأسه بقرية البيروم

لم يتبق شيء من ابن الشرقية في مسقط رأسه بقرية البيروم سوى مكتبة مكتظة ببعض أعماله والتى أقيمت على مساحة 4 قراريط تقريبا فيما تحول منزل«أبو القصة» الذي شهد مولده إلى خرابة تسكنها الأشباح والجرذان وتحاصرها القمامة من الخارج وتحيط بها الحشائش الكثيفة من كل جانب والتي تحوى داخلها القوارض والزواحف والقطط والكلاب الضالة.

قبر الأديب الراحل بلا زوار منذ سنوات

فيما يقف قبر الراحل يوسف إدريس على بعد 3 كيلومترات تقريبا من منزل أسرته المهجور وبجواره دفن نجله “بهاء” والذي توفي في ظروف غامضة منذ نحو 24 عاما بعد العثور على جثته ملقاة في طريق مهجور يعرف باسم «طريق الدير القديم» في منطقة برج العرب بالإسكندرية فيما أكد حارس المقابر أن قبر الأديب الراحل بلا زوار منذ سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.