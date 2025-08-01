محمد رمضان يرفض استكمال حفله بالساحل ويخاطب جمهوره: اعذروني اللي راح واحد من رجالتنا (فيديو)

وثق مقطع فيديو لحظة الانفجار الذي حدث في حفل محمد رمضان ببورتو الساحل في جولف بورتو مارينا، ضمن مهرجان "بورتو بيتس" والذي أسفر عن وقوع إصابات وحالة وفاة.

حفل محمد رمضان بالساحل

ويظهر مقطع الفيديو لحظة هرج ومرج وارتباك على المسرح، حيث أشار بعض الموجودين بالحفل إلى أن ‏انفجار أنبوبة غاز المفرقعات وراء وقوع الإصابات وحالة وفاة بالحفل.

واعتذر محمد رمضان لجمهوره عن استكمال الحفل وقال: "صعب أكمل ده راجل من رجالتنا".



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