أسماء مصابي حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي

شهد حفل محمد رمضان في بورتو مارينا، حادثًا مأساويًّا حيث لقي أحد العاملين مصرعه وأصيب آخرون بسبب حدوث خطأ في نظام الأمان الخاص بالألعاب النارية، الذي أدى إلى هلع الحضور والاستغاثة بالإسعاف.

حادث محمد رمضان في الساحل الشمالي

وقرر محمد رمضان أن يكون موجودًا على المسرح وعدم المغادرة إلا بعدما يطمئن أن جميع الحضور خرجوا من الحفل، متابعًا: "أنا أفديكم بروحي والله العظيم".

وجاءت أسماء مصابي حفل محمد رمضان الذي تم نقلهم إلى مستشفى العلمين التخصصي: "حسام حسن، الذي تم عمل إنعاش رئوي ولكن لم تستجب الحالة وتوفي، عبد الله علي، اشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعي بالوجه واشتباه كسر بالقدم اليسرى، زين، كدمات وسحجات، عصام أحمد علي، اشتباه كسر باليد اليمنى، محمد خالد خالد سعد، ألم شديد بالصدر، عبد الرحمن حسام ألم شديد بالصدر، عبد الله حمد عبد الله، جرح قطعي باليد اليسرى".

وشهد حفل الفنان محمد رمضان، بالساحل الشمالي أحداثًا مأساوية، حيث أدى إطلاق الألعاب النارية بصورة عشوائية إلى وقوع عدد من الإصابات بين الجمهور.

وأظهر مقطع فيديو استغاثة الفنان محمد رمضان الذي أوقف حفله بعد وقوع عدد من الإصابات بين جمهوره نتيجة إصابتهم بالألعاب النارية والشماريخ التي أصابتهم بإصابات مباشرة.

وقال محمد رمضان: "فين الإسعاف ورجال الأمن يجوا يشيلوا الراجل اللي وقع تحت"، وأعقبها اصطحاب البودي جاردات ومنظمي الحفل لانتشال أحد الجمهور وحمله خارج المسرح لنقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى دون معرفة مصيره.

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