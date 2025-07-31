الخميس 31 يوليو 2025
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محافظات

تحرير 179 مخالفة تموينية خلال حملات بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.  

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إطلاق عدد من الحملات التموينية 

حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، خلال الفترة من ٢١ حتى ٣١ يوليو ٢٠٢٥، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

نتائج الحملات التموينية 

وأشارت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط أحد المخابز لتصرفه في كمية قدرها 3 شكائر دقيق بلدي مدعم.
 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو


مجال الرقابة على المخابز 

كما تم تحرير محضر واحد إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ١٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

مجال الرقابة على الأسواق 
 

كما تم تحرير ٥٧ محضر عدم الإعلان عن الأسعار، ٧٣ محضر عدم حمل شهادة صحية، ١٣ محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ٥ محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، ٨ محاضر لعدم استخدم لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، ٧ محاضر لعمل أوكازيون بدون تصريح، محضر لعدم إحضار إخطار الثلاجة، محضر بيع أزيد من السعر الرسمي، وفي مجال البدالين التموينيين: تم تحرير محضر بيع أزيد من السعر الرسمي.

 

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