ضبط مصنع غير مرخص وسوبر ماركت بحوزتهما سلع مجهولة غرب شبرا الخيمة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية القليوبية حملة تموينية مكثفة بحي غرب شبرا الخيمة، أسفرت عن ضبط مصنع مياه غير مرخص وسوبر ماركت بحوزته سلع مجهولة المصدر، وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والمهندس حلمي الزهري مدير مديرية التموين.

وتمكنت الحملة بتموين القليوبية بقيادة مدير إدارة تموين غرب شبرا الخيمة وبمشاركة مفتشي الإدارة، من ضبط عدد 150 كرتونة مياه داخل مصنع غير مرخص يستخدم علامة تجارية غير مسجلة، حيث تم تحرير محضر جنح بالمخالفة.

كما تم ضبط عدد 4 جراكن زيت سعة كل منها 20 لترًا داخل سوبر ماركت لحيازته سلعًا بدون بيانات، وتم تحرير محضر آخر بالمخالفة.

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار حملاتها الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على سلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.