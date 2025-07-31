الخميس 31 يوليو 2025
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ضبط مصنع غير مرخص وسوبر ماركت بحوزتهما سلع مجهولة غرب شبرا الخيمة

حملة مكبرة من التموين
حملة مكبرة من التموين بالقليوبية، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية القليوبية حملة تموينية مكثفة بحي غرب شبرا الخيمة، أسفرت عن ضبط مصنع مياه غير مرخص وسوبر ماركت بحوزته سلع مجهولة المصدر، وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والمهندس حلمي الزهري مدير مديرية التموين.

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وتمكنت الحملة بتموين القليوبية  بقيادة مدير إدارة تموين غرب شبرا الخيمة وبمشاركة مفتشي الإدارة، من ضبط عدد 150 كرتونة مياه داخل مصنع غير مرخص يستخدم علامة تجارية غير مسجلة، حيث تم تحرير محضر جنح بالمخالفة. 

كما تم ضبط عدد 4 جراكن زيت سعة كل منها 20 لترًا داخل سوبر ماركت لحيازته سلعًا بدون بيانات، وتم تحرير محضر آخر بالمخالفة.

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار حملاتها الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على سلامة المواطنين.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية غرب شبرا الخيمة مديرية التموين بالقليوبية محافظ القليوبية

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