تكريم 44 طالبا من أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بنها بالقليوبية (فيديو)

كرم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها 44 طالبا وطالبة من أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية والإعدادية على مستوى محافظة القليوبية للعام الدراسي 2024 2025 وذلك خلال احتفالية كبرى شهدت حضور عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية وأولياء الأمور قدمت فيتو البث مباشر.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يكرمان 44 طالبا من أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية لعام 2024 2025

شمل التكريم 3 طلاب من أوائل الثانوية العامة شعبة علمي رياضة على مستوى الجمهورية 5 طلاب من أوائل الشهادة الأزهرية القسم العلمي 6 طلاب من القسم الأدبي 3 طلاب من ذوي الهمم كفيف 2 من أوائل الدبلومات الفنية نظام خمس سنوات على مستوى الجمهورية 3 طلاب من التعليم الفندقي نظام ثلاث سنوات طالبتان من المدارس الفنية المتقدمة نظام خمس سنوات 10 طلاب من أوائل الشهادة الإعدادية العامة 10 طلاب من أوائل الإعدادية الأزهرية

أكد محافظ القليوبية أن هذا التكريم يأتي دعما لتفوق الطلاب وتحفيزا لهم على مواصلة التميز مشيدا بدور الأسر والمعلمين في هذا النجاح موجها الشكر لمديرية التربية والتعليم على ما حققوه من نتائج مشرفة.

وقدم المحافظ عدد من النصائح للطلاب حيث شجعهم فيها على تطوير مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة مطالبهم بالالتحاق بالدورات المؤهلة لسوق العمل التي يقدمها مركز كرياتيفا التابع لوزارة الاتصالات بمدينة بنها كما حثهم على ممارسة الرياضة والمشاركة في الأنشطة الفنية ودعاهم إلى دراسة تاريخ محافظتهم، مشيرًا إلى أن المحافظة، بالتنسيق مع جامعة بنها، تعمل حاليًا على إعداد مرجع لتاريخ المحافظة، ونصح الطلاب بمتابعة هذا المرجع واقتنائه بعد طبعه.

رئيس جامعة بنها،حتمية تنمية المهارات وربط التعليم بسوق العمل

من جانبه أعرب رئيس جامعة بنها عن فخره بمشاركة الجامعة في تكريم المتفوقين داعيا الطلاب إلى تنمية مهاراتهم وربط التعليم بسوق العمل ومؤكدا أن الجامعة تسعى لتخريج رواد أعمال قادرين على المنافسة والابتكار

ودعا محافظ القليوبية الطلاب للاستفادة من مبادرات الدولة ومراكز التدريب المؤهلة لسوق العمل مثل مركز كرياتيفا التابع لوزارة الاتصالات والمشاركة في الأنشطة الرياضية والفنية والاطلاع على مرجع تاريخ محافظة القليوبية الذي يجري إعداده حاليا بالتعاون مع جامعة بنها

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