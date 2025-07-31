محافظ القليوبية الأسبق: الأطباء لا يعيشون حياة كريمة ونتقاضى معاشا نقابيا لا يكفي ثمن وجبة غداء (فيديو)

شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية الأسبق، في الجلسات الحوارية التي نظمها المؤتمر الأول لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب بنها، والذي عُقد على هامش فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر للكلية.

مؤتمر طب بنها يناقش أوضاع الأطباء في مصر، وظاهرة الهجرة المتزايدة

وتناولت الجلسة في مؤتمر طب بنها أوضاع الأطباء في مصر، وظاهرة الهجرة المتزايدة في صفوفهم خلال السنوات الأخيرة، حيث أكد "مرزوق" أن الأطباء لا ينالون الحياة الكريمة التي يستحقونها، موضحًا أن والده كان طبيبًا ويتمتع بحياة مستقرة، بينما لا يحظى نجله –وهو أستاذ جامعي بكلية الطب– بنفس القدر من الاستقرار.

وأضاف: "قديمًا كان الطبيب يسافر للتعلم ويعود، أما الآن فيهاجر هربًا، وإذا فشلت المنظومة الصحية في الحفاظ عليه فهذا فشل مشترك يقع على عاتق الجميع وليس جهة بعينها".

وأشار مرزوق إلى أن معاشه كطبيب من نقابة الأطباء لا يتجاوز 1450 جنيهًا، وهو ما وصفه بأنه "لا يكفي لثمن غداء".

النقابة تتابع عن قرب أوضاع الأطباء

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عجلان، أمين عام نقابة الأطباء بالقليوبية، أن النقابة تتابع عن قرب أوضاع الأطباء، وتسعى لحل مشكلاتهم بطرق عقلانية، مشيرًا إلى وجود تحركات من النقابة العامة لتحسين الوضع المادي، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لتوثيق حالات التعدي على الأطباء كمحاضر مؤسسية وليست شخصية، وهو ما ساعد في الحد من التجاوزات.

جاء ذلك على خلفية إطلاق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة بنها، المؤتمر السنوي الأول له تحت عنوان "جسور نحو تنمية صحية شاملة"، وذلك بالتزامن مع فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر للكلية، والذي تستمر أعماله على مدار 3 أيام، ويُختتم اليوم الخميس بالمؤتمر الطلابي.

جاءت فعاليات المؤتمر برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، وبحضور الدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية الأسبق، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية طب بنها والعقيد حسام عطوة، المستشار العسكري لمحافظة القليوبية، الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية طب بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هشام رشيد والدكتورة رشا شاكر وكيلي كلية الطب، والدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والأستاذة رانيا معتز، الأمين المساعد للقطاع، والدكتور محمد عجلان، أمين عام نقابة الأطباء.

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