شهد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها المؤتمر الطلابي لكلية الطب البشرى، والذي أقيم على هامش المؤتمر السنوي لكلية طب بنها،



جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى، الدكتورة نيرمين عدلي وكيل الكلية لشؤن خدمة البيئة والمجتمع والدكتور هشام رشيد وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتورة رشا شاكر وكيل الكلية للتعليم والطلاب الدكتور يسري السعيد مقرر المؤتمر.

بحضور 1000طالب..طب بنها تختتم فعاليات المؤتمر السنوي للكلية

وخلال الحفل أكد الدكتور ناصر الجيزاوى أن كلية الطب البشرى بجامعة بنها هو كيان أكاديمي يدعو للفخر لان يزدهر بالعديد من الكوادر الأكاديمية التي تمتاز بخبراتها سواء محليا او دوليا، بالإضافة إلى أن كلية الطب صنفت ضمن أفضل الكليات على مستوى العالم فى التصنيفات الدولية.



وأشار الجيزاوى إلى أن جامعة بنها تسعى إلى تنمية شخصية الطالب من خلال ممارسته الأنشطة الطلابية فى العديد من الكيانات داخل الجامعة مثل مركز أعداد القادة، ومركز الموهبين والمبدعين، ومركز التطوير المهني والتي تساعده على تفاعل مع زملائه واكتسابه الخبرات القيادية،وريادة الاعمال، موضحا أن الجامعة تعمل على تعزير قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب.



وأكد رئيس الجامعة أن الدولة تضع التعليم والصحة ضمن أولوياتها سواء التعليم قبل الجامعي أو الجامعي، مشيرا إلى أنه فى مجال الصحة قامت الدولة باستثمارات ضخمة فى بناء وتحديث العديد من المستشفيات على مستوى المحافظات والمراكز، بالإضافة إلى تدريب ورفع قدرات الأطقم الطبية من أجل تقديم خدمة طبية لائقة للشعب المصري.

عميد طب بنها، فخور بما قدمته طب بنها في مؤتمرها السنوي

من جانبه قال الدكتور محمد الأشهب إن كلية طب بنها أصبحت رمزًا للتميز، ليس فقط على المستوى المحلي، بل بات اسمها يُشع على الساحة الدولية، بما تقدمه من جهود رائدة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مشيدا بحضور الطلاب الذي وصل لحوالي 1000 طالب من مختلف الأقسام ولديه موهبة إبداعية وثقافية.

وعبر عميد كلية الطب عن فخره لما قدمته الكلية على مدار 3 أيام، وهي مدة مؤتمرها السنوي من فاعليات تليق بكيلة عريقة واستاذ عظام وطلاب رائع متوجها بالشكر لجميع المشاركين في المؤتمر.

بحضور الف طب بنها بنها تختتم مؤتمرها السنوي،فيتو

بحضور الف طب بنها بنها تختتم مؤتمرها السنوي،فيتو

بحضور الف طب بنها بنها تختتم مؤتمرها السنوي،فيتو

بحضور الف طب بنها بنها تختتم مؤتمرها السنوي،فيتو

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