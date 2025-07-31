مصرع سائق توك توك على يد 3 أشخاص بالقليوبية

شهدت منطقة أبو زعبل بمدينة الخانكة بمحافظة الـقليوبية، واقعة مأساوية، راح ضحيتها سائق توك توك على يد 3 أشخاص، بأعيرة نارية أودت بحياته، وذلك بعد استدرجوه لمكان ما لسرقة دراجته النارية "توك توك"، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي.

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم الدكتور أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد فيه بورود بلاغًا من أهالى منطقة أبو زعبل بالعثور علي جثة لشاب.



وعلى الفور انتقل المقدم الدكتور أمير الكومى ومعاونيه لمكان الواقعة، وتبين بالفحص أن الجثة للشاب "مايكل أ" 25 سنة سائق توك توك ومقيم بمنطقة أبو زعبل - دائرة المركز، مصاب بطلق نارى بالرأس والرقبة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

ونظرًا لأهمية البلاغ وما يمثله من تعدي سافر علي النفس، تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي وضم الفريق كلا من اللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية والعميد محى أبو زيد رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، والمقدم الدكتور أمير الكومى رئيس مباحث المركز ومعاونية النقباء "محمد معتز ومحمود الحديدي ومحمد عطا".



وبإجراء التحريات القليوبية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "من ذوى المعلومات الجنائية"، قاموا باستيقاف المجنى عليه واستدرجوه بحجة توصيلهم لمكان ما، وعقب توصيلهم قاموا بإشهار أسلحة نارية بوجهة لسرقة دراجته النارية "التوك توك"، وعند مقاومته لهم قاموا بإطلاق أعيرة نارية أدت لإصابته بالرأس والرقبة، وانتهت بوفاته.



وعقب تقنين الإجراءات، بقيادة المقدم أمير الكومى، تم تحديد أماكنهم، وتمكن النقباء "محمد معتز ومحمود الحديدي ومحمد عطا"، معاونى مباحث المركز من ضبطهم، وبحوزتهم (سلاح ناري فرد خرطوش وكمية كبيرة من الهيروين المخدر).

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب تلك الواقعة، لسرقة الدراجة النارية التوك توك، وتم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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