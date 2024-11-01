مستشفيات جامعة أسيوط: فحص 300 سيدة ضمن حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

شهدت مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط ختام فعاليات حملة الفحص المبكر لسرطان الثدي، والتي نظمها قسم علاج الأورام والطب النووي بالتعاون مع كلية التمريض في إطار مشاركته في المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة سماح محمد عميد كلية التمريض، والدكتورة رحاب فاروق رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي، والدكتور سمير شحاتة عضو اللجنة العليا لمستشفيات ومراكز ووحدات الأورام الجامعية، والدكتورة هبة بكري منسق اللجنة العليا للمبادرات الرئاسية لصحة المرأة لإقليم وسط الصعيد، والدكتورة مها صلاح النجار منسق المبادرة الرئاسية للثدي بجامعة أسيوط، وبتنسيق من الأستاذة ناهد البدري، وداليا غريب، وأروى عز المنسقين الإداريين للمبادرة.

دعم صحة المرأة

وأشار الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بدعم صحة المرأة، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الرئاسية الطموحة التي تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية للمرأة المصرية، مضيفا أن مستشفيات جامعة أسيوط كان لها دورا بارزا في تلك المبادرات.

قسم علاج الأورام والطب النووي

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مستشفيات جامعة أسيوط كانت لها مشاركة فعالة في جميع المبادرات الرئاسية، مشيدا بدور قسم علاج الأورام والطب النووي ونجاح الحملة.

حملة الفحص المبكر لسرطان الثدي

وأشار الدكتور أحمد نصر مدير مستشفى صحة المرأة، إلى أن حملة الفحص المبكر لسرطان الثدي

جاءت لتؤكد أهمية الفحص المبكر للسيدات، فاكتشاف المرض في بدايته يساهم في ارتفاع نسب الشفاء.

وكانت فعاليات الحملة قد انطلقت في الفترة من ٢٧ أكتوبر إلى ٣١ أكتوبر بكل من المستشفى الرئيسي ومستشفى الراجحي ومستشفى الأطفال ومستشفى القلب، ومستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، والنفسية والعصبية، ومستشفى جراحة المسالك البولية، ومستشفى صحة المرأة، حيث تم إلقاء عده محاضرات توعوية للسيدات وتدريبهن على الفحص الذاتي، وفحصهن إكلينيكيا من خلال أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين ونواب قسم علاج الأورام والطب النووي، وأعضاء هيئة التدريس من كلية التمريض، وتم تحويل بعض من الحالات لعمل الاشعات في قسم الأشعة التشخيصية بالمستشفى الرئيسي.



جدير بالذكر، أن قسم علاج الأورام والطب النووي بالمستشفى الجامعي الرئيسي يقوم بتقديم خدمات الفحص الطبي بالمجان يوميا من الساعة ٩ صباحا وحتى ١ ظهرا.