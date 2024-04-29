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اقتصاد

بعد إطلاقه رسميا، مواصفات وسعر هاتف ريلمى نوت 50

هاتف ريلمي، فيتو
هاتف ريلمي، فيتو

 أطلقت ريلمى الهاتف الذكي ريلمى نوت 50 الذى يندرج تحت فئة  الهواتف  الاقتصادية.

ونقدم خلال السطور التالية مواصفات هاتف ريلمي الجديد بعد إطلاقه رسميا. 

مواصفات هاتف ريلمي 

يأتي هاتف ريلمي نوت 50 مزودًا بمعالج ثماني النواة UNISOC T612، وقد حقق ريلمى نوت 50 245,343 في اختبار الأداء AnTuTu، مع ذاكرة ديناميكية تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة الداخلية تصل إلى 128 جيجابايت، ومساحة تخزين تصل الى 2 تيرابايت، 

كما يأتي هاتف ريلمي نوت 50 بغطاء زجاجي  وبنية داخلية من الألمنيوم المصبوب لتوفير حماية  ضد السقوط والصدمات مع تصنيف IP54  مقاوم الغبار والمياة البسيطة التى يمكن تعرض الهاتف لها كما ان  تصميم ظهر ذو لونين الأزرق السماوي والأسود الليلي وحواف ذات زوايا منحنية، وسمك يبلغ 7.99 ملم، ووزن يبلغ 186 جرامًا. 

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كما يأتى الهاتف ببطارية عمرها طويل حيث تحتفظ البطارية بأكثر من 80% من سعتها بعد 1200 دورة شحن وايضا عند شحن الهاتف مرة واحدة يوميًا، يمكن استخدامة طوال اليوم بدون شحنة مرة أخرى، وذلك على مدار ثلاث سنوات مع سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مما يتيح تشغيل موسيقى بشكل مستمر يصل إلى 106 ساعة كما يأتي الهاتف  بشاشة كاملة بحجم 6.74 إنش، ويعد حجم الشاشة 90.3%. نسبة الى الجهاز، فيدعم الهاتف سطوعًا يصل إلى 560 نت لأفضل رؤية في الأماكن الخارجية ومع معدل تحديث عالٍ يبلغ 90 هرتز ونطاق ألوان واسع. 

سعر هاتف ريلمي 

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ويتسم هاتف ريلمى نوت 50 بالMini Capsule  والتى تعرض استخدام البيانات وحالة الشحن وعدد خطوات الاستخدام بشكل واضح وتوفر المعلومات الأساسية للمستخدم مع  استقبال قوي للإشارة بسبب التصميم الهوائي في الأعلى والأسفل، مما يضمن اتصالًا مستقرًا ويتم فتح الجهاز ببصمة الأصبع من الجانب بطريقة سريعة حيث قال  سكاي لي المؤسس والرئيس التنفيذي لريلمي ان تقديم سلسلة نوت هو استجابة منا للتحديات المستمرة وبأن قوة التكنولوجيا لا تتعلق فقط بالابتكار، بل أيضًا بمدى انتشارها.

 

يتوفر هاتف ريلمي نوت 50 الجديد بإصدارين، إصدار 3 جيجابايت + 64 جيجابايت وإصدار 4 جيجابايت + 128 جيجابايت وتأتي تلك النسخة بسعر  5,800 جنيه. 

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