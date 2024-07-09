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قبل إطلاقها رسميا، مواصفات سلسلة هواتف ريلمي realme 12 5G

هواتف ريلمي realme
هواتف ريلمي realme 12 5G، فيتو

كشفت ريلمي  عن الإطلاق القادم لسلسة هواتف  realme 12  التي  تتضمن  موديلrealme 12 5G 8+256 | 8+512   و realme 12+5G 8+256 | 8/12+512 وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هواتف ريلمي الجديدة. 

 

مواصفات هواتف ريلمي 

يأتى هاتف ريلمي بتصميم  مستوحى من الساعات الفاخرة حيث تعاونت ريلمي مع المصمم العالمي أوليفييه سافيو لتصميم هاتف realme 12+ 5G حيث يحتوي على عدسة دائرية مزينة بأكثر من 500 نمط وتتفاعل هذه الأنماط مع الضوء والظل بشكل جميل، مما يجعلها تشبه قرص الشمس اللامع.

يأتي realme 12+ 5G  بتقنية التكبير بنسبة 2X، مما يحافظ على جودة الصورة  مع إمكانية التحكم في البؤرة للحصول على صور مميزة بمسافات مختلفة. 

مواصفات كاميرات الهاتف 

مواصفات هاتف ريلمي realme GT6 بعد إطلاقه رسميا

ريلمي تطلق realme C65، الهاتف الأول في الفئة بشهادة TUV SUD للأداء الفائق لمدة 48 شهرًا

كما  يتسم  realme 12+ 5G  بكاميرا فائقة العرض بزاوية 112 درجة، وكاميرا ماكرو، وكاميرا أمامية عالية الجودة بدقة 16 ميجابيكسل.

يقدم هاتف12 realme  5G خاصية  البورتريه X3 بدون فقدان للتفاصيل وذلك بالتعاون مع المصور السينمائي  كلاوديو ميراندا، حيث تنافس جودة كاميرات DSLR وتسمح هذه الخاصية بتصوير خلفية مشوشة بتصوير الأشخاص بشكل أوضح. 

كما يمكن للمستخدمين تحسين صورهم باستخدام فلاتر الأفلام  من اختيار المصور السينمائي نفسه: Journey, Memory, and Maverick.

 سيتوفر realme 12 5G باللونين الأرجواني والأخضر، بينما يأتي realme 12+ 5G باللونين الأخضر والبيج من المهم أن نذكر أن اللون الأخضر. 

 

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ريلمي هواتف ريلمي مواصفات هواتف ريلمي realme realme 12

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