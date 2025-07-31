الخميس 31 يوليو 2025
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حوادث

كلية الشرطة تعلن التخصصات الجامعية المطلوبة للضباط المتخصصين 2025

كلية الشرطة، فيتو
كلية الشرطة، فيتو

بدأت أكاديمية الشرطة، في استقبال طلبات راغبي الالتحاق بكلية الشرطة قسم الضباط المتخصصين لعام 2025.

وكشف مساعد وزارة الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، عن التخصصات الجامعية المطلوبة للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين في كلية الشرطة للعام 2025، وذلك في إطار خطتها لتعزيز الكوادر الأمنية المتخصصة ودعم العمل الشرطي بمجموعة من المؤهلات العلمية المتنوعة والمتميزة.

 

التخصصات الجامعية المطلوبة للضباط المتخصصين 2025

وتشمل التخصصات المطلوبة في قطاع الطب البشري (ذكور وإناث) الحاصلين على الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس، ويشمل ذلك تخصصات مثل: الجراحة العامة، جراحة المخ والأعصاب، جراحة القلب والصدر، جراحة المسالك البولية، القلب والأوعية الدموية، القسطرة القلبية، الأمراض الباطنة، الجهاز الهضمي والمناظير، الأمراض الصدرية، الرعايات المركزة، الأورام، الجلدية، النفسية والعصبية، الأطفال، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الكلى، التخدير، الرمد، الطوارئ، التحاليل الطبية، الأشعة، أمراض الدم، السمعيات، التخاطب، الباثولوجي، والغدد الصماء. كما تشمل قائمة التخصصات خريجي كليات الطب البشري حديثي التخرج من الذكور والإناث.

تخصصات كلية الشرطة 2025

كما تم فتح باب التقديم لخريجي كليات الصيدلة الإكلينيكية (دكتوراه – ماجستير – بكالوريوس) من الذكور والإناث، بالإضافة إلى خريجي كليات الطب البيطري من الذكور فقط، والتمريض من الإناث (دكتوراه – ماجستير) والذكور والإناث الحاصلين على البكالوريوس.

تخصصات القبول في كلية الشرطة 

وفي قطاع الهندسة، تستقبل الكلية الحاصلين على بكالوريوس الهندسة في تخصصات: الحاسبات، اتصالات وإلكترونيات، ميكانيكا سيارات، ميكانيكا قوى، ميكانيكا إنتاج، ميكاترونيكس، كهرباء قوى، مدني، طبية، طرق، بحرية، وعمارة. مع التأكيد على أن تخصص الحاسبات يشترط أن يكون من خريجي كليات الهندسة "نظام خمس سنوات" أو نظم المعلومات والحاسبات "نظام أربع سنوات".

الاختبارات المقررة للالتحاق بكلية الشرطة 2025

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كما تشمل التخصصات المطلوبة مؤهلات جامعية أخرى، تشمل: بكالوريوس تجارة (محاسبة) – زراعة (هندسة زراعية ونباتات زينة) – تربية موسيقية – فنون تطبيقية (تصميم داخلي وأثاث) – فنون جميلة أو تطبيقية (جرافيك) – علوم (كيمياء، ميكروبيولوجي، فيزياء، تحاليل طبية، علوم طبية) – اقتصاد وعلوم سياسية (إحصاء، علوم سياسية) – آداب (مكتبات، علم نفس) – تربية (علم نفس) – لغات (إنجليزي، فرنسي، ألماني، إسباني، روسي، عبري، صيني، تركي، إيطالي). وتُتاح بعض التخصصات للإناث فقط مثل: الإيطالي، التركي، العبري، الصيني.

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