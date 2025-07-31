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التحفظ على 2.3 طن مواد غذائية فاسدة بمخزن مطعم كشري شهير ببنها

منتجات غير مرخصة
منتجات غير مرخصة داخل محل كشري شهير بنها القليوبية،فيتو

 شنت فرق الطب الوقائي القليوبية، حملة تمشيطية مفاجئة على عدد من المحال العامة بمدينة بنها، أسفرت عن ضبط أحد المخازن غير المرخصة والتابعة لأحد مطاعم الكشري الشهيرة، في إطار جهود مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية، لمتابعة المنشآت الغذائية والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

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صحة القليوبية تداهم مخزنًا غير مرخص تابعًا لأحد مطاعم الكشري الشهيرة ببنها

 جاءت الحملة بناءً على توجيهات  الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور محمد جمال وكيل المديرية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي.

 

  وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 2300 كجم من الأغذية المتنوعة التي ظهرت عليها تغيرات في الخواص الطبيعية، وتبين أنها تُصنّع وتُتداول بطرق غير صحية، وغير مطابقة للمواصفات.
وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وسحب عينات عشوائية منها وإرسالها إلى معامل بنها لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجارٍ عرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تحرير محضر للمخزن لعدم استيفائه الاشتراطات الصحية، التوصية بغلق المخزن لكونه يُدار بدون ترخيص، ولما يشكّله من خطر داهم على الصحة العامة وصحة المواطنين وجاء تنفيذ الحملة بتنسيق ومشاركة كل من الدكتور محمد علي – مدير إدارة مراقبة الأغذية، محمد صبحي – مراقب عام الأغذية بالقليوبية، بيشوي نسيم – مراقب الأغذية بالمديرية


وأكدت مديرية الصحة بالقليوبية استمرار حملاتها المكثفة على المنشآت الغذائية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

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