الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

للحد من التسونامي الدبلوماسي، نتنياهو يلتقي وزير خارجية ألمانيا

نتنياهو , فيتو
نتنياهو , فيتو

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من المقرر أن  يلتقي اليوم الخميس  وزير الخارجية الألماني في مسعى لمنع اتساع ما أصبح يعرف بالتسونامي الدبلوماسي على خلفية حرب الإبادة والتجويع التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

لقاء نتنياهو مع وزير الخارجية الألماني 

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الخميس، إلى إسرائيل للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع المدمر.

وخلال زيارته التي تستمر يومين، يعتزم فاديفول توضيح موقف الحكومة الألمانية في محادثات مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر ومع السلطة الفلسطينية.

ووفقًا للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، فإن مسار المحادثات قد يؤثر أيضًا على موافقة ألمانيا على فرض عقوبات على شريكها الوثيق إسرائيل

وصرح ميرتس بأن الحكومة الألمانية تحتفظ بحقها في اتخاذ مثل هذه الخطوات.

وأوصت المفوضية الأوروبية بتعليق مشاركة إسرائيل في برنامج تمويل الأبحاث "أفق أوروبا" بشكل جزئي على الفور.

وعقب اجتماع مجلس الأمن، الأسبوع الجاري، دعا ميرتس إسرائيل إلى تحسين الوضع الإنساني "الكارثي" في غزة فورًا وعلى نحو مستدام.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو وزير الخارجية الألماني غزة إسرائيل

مواد متعلقة

ترامب: استسلام حماس شرط إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة

الأكثر قراءة

وكيل كولر يعلن حل أزمة عقد المدرب وديا مع الأهلي

آدم كايد يقود تشكيل الزمالك ضد غزل المحلة في المباراة الودية

مظاهرة للإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب للمطالبة بفتح معبر رفح

ما حقيقة اقتراب بيرسي تاو من الانتقال إلى الزمالك؟

في تطور مثير، ترامب يعترف لأكبر متبرع يهودي: شعبي بدأ يكره إسرائيل

فيريرا يخطر جون إدوارد: لن أفرط في هذا اللاعب

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

بطرس دانيال يكشف الوصية الأخيرة للفنان لطفي لبيب

خدمات

المزيد

خطوة بخطوة، إجراءات التقديم في كلية الشرطة 2025

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الخميس 31-7-2025 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ظهور المهدي من علامات الساعة الكبرى أم الصغرى؟

هل يجوز الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات وصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads