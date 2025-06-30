بالأسماء، رئيس النيابة الإدارية يكرم مستشارى مركز التدريب القضائي وأعضاء الجهاز الإداري

كرم المستشارعبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، المحاضرين من مستشاري النيابة الإدارية للعام القضائي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، كما كرم المستشارين أعضاء المركز، والجهاز الإداري.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي.

النيابة الإدارية تكرم الجهاز الإدارى

و استهلت فعاليات الاحتفال بكلمة المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالحضور.

ووجه الشكر والتقدير للمستشارعبد الراضي صديق رئيس الهيئة، على دعمه المتواصل للمركز طوال العام القضائي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وما قدمه من توجيهات بشأن عقد الدورات التدريبية التي تعود بالنفع على السادة أعضاء النيابة الإدارية، وأعضاء الجهاز الإداري.

ووجه التحية للمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، على تعاونه الدائم ودعمه المستمر للمركز؛ مما أسفر عن عقد دورات متميزة خلال هذا العام القضائي، وللمستشارين المحاضرين، على مساهمتهم المتميزة خلال المحاضرات التي تشرفوا بإلقائها على مدار العام بعدد من الدورات التدريبية. واختتم كلمته بتقديم الشكر لفريق عمل المركز على التزامهم بأداء مهام عملهم، مما ترتب عليه خروج الدورات التدريبية في أفضل صورة لها.

ووجه الشكر لمركز التدريب القضائي لما بذله طوال العام القضائي

ومن جانبه رحب المستشار الدكتورمحمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالمستشارعبدالراضي صديق - رئيس الهيئة، والحضور، ووجه الشكر لمركز التدريب القضائي لما بذله طوال العام القضائي.

وفي إطار توجيهات المستشار رئيس الهيئة، من جهد دؤوب وعمل مخلص والذي أثمر عن تنظيم برامج تدريبية متميزة، بما يواكب تطورات العمل القضائي والإداري، ويعكس الوجه المشرف للنيابة الإدارية.

وفي كلمته، أعرب المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن سعادته بحضور الحفل مؤكدًا حرصه على حضور حفل تكريم السادة المحاضرين من مستشاري النيابة الإدارية، تقديرًا لما بذلوه من جهد مخلص خلال عام قضائي كامل في تدريب السادة الأعضاء والإداريين، مما كان له بالغ الأثر الإيجابي على أدائهم لأعمالهم المنوطة بهم، كما أشاد سيادته بدور مركز التدريب القضائي في تنظيم الدورات المميزة في مختلف مجالات القانون، إلى جانب الدورات التثقيفية والسلوكية التي ساهمت في تعزيز ثقافة الأعضاء ورفع كفاءاتهم. وأكد على أهمية التدريب المستمر والدائم في صقل خبرات الأعضاء ودعم قدراتهم وإثراء ثقافتهم حتى يكونوا واجهة مشرفة لهيئتنا الموقرة، ويكون لديهم دراية تامة بكل ما يستجد من تعليمات وما يستحدث من تشريعات.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر لكافة الحضور، وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد في حياتهم المهنية والعملية، وأن يتخذوا من العلم والتدريب المستمر نهجًا دائمًا في مسيرتهم المهنية.

وخلال الحفل استعرض المركز تقريرًا شاملًا عن أنشطته خلال العام القضائي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، تضمن الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات التي نُظمت في مختلف الجوانب المهنية والسلوكية والتثقيفية، وذلك بالتعاون مع الوحدات الداخلية وعدد من الجهات الخارجية.

وفي ختام الفعاليات، تفضل المستشار رئيس الهيئة، بإهداء شهادات تكريم للسادة المحاضرين الآتي أسمائهم:

١- المستشار/محمد كمال – نائب رئيس الهيئة.

٢- المستشار الدكتور/ أشرف محمود – نائب رئيس الهيئة.

٣- المستشار الدكتور/ حمزة فؤاد – نائب رئيس الهيئة.

٤- المستشار الدكتور/ محمد الحسيني – نائب رئيس الهيئة.

٥- المستشار/ حسن عراقي – نائب رئيس الهيئة.

٦- المستشار/ محمد عبد الهادى – نائب رئيس الهيئة.

٧-المستشار/ باسم الفاروق – نائب رئيس الهيئة.

٨- المستشار/ فوزي تمام – نائب رئيس الهيئة.

٩- المستشار الدكتور/ عمرو علام – نائب رئيس الهيئة.

١٠-المستشار/ محمد سمير – نائب رئيس الهيئة.

١١-المستشار الدكتور/ حسان عبد الصالحين – نائب رئيس الهيئة.

١٢- السيد المستشار/ سعد خليل – نائب رئيس الهيئة.

١٣- المستشار/ أيمن شوقي – نائب رئيس الهيئة.

١٤- المستشارة/ نهى أسامة – نائب رئيس الهيئة.

١٥- المستشارة الدكتورة/ حنان طلعت – الوكيل العام الأول.

١٦- المستشار/ حلمي العمدة – الوكيل العام الأول.

١٧- المستشار/ أحمد عبد الله – الوكيل العام الأول.

١٨- المستشار/ عصام أبو الروس – الوكيل العام.

١٩- المستشار/ إبراهيم أبو زيد – الوكيل العام.

كما تم تكريم السادة أعضاء المركز الآتي أسمائهم:

١- المستشار/ هشام كمال – نائب رئيس الهيئة.

٢- المستشار الدكتور/ حسان هاشم – نائب رئيس الهيئة.

٣- المستشارة/ دينا فاروق – الوكيل العام الأول.

٤- المستشار الدكتور/ أيمن فخر الدين – الوكيل العام الأول.

٥- المستشارة/ شيرين خطاب – الوكيل العام الأول.

٦- المستشارة/ نهى سمير – الوكيل العام الأول.

٧- المستشارة الدكتورة/ داليا مجدي – الوكيل العام الأول.

٨- المستشار/ عطا عمار – الوكيل العام الأول.

٩- المستشار الدكتور/ معتز هلال – الوكيل العام.

١٠- المستشارة/ عبير حسن – الوكيل العام.

١١- إيمان سلطان – رئيس النيابة.

١٢- دينا عبد الله – رئيس النيابة.

كما تم تكريم كافة السيدات والسادة أعضاء الجهاز الإداري بالمركز.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.