انخفاضات متتالية في أسعار الكتاكيت تتجاوز 50%.. واتحاد منتجي الدواجن: تراجع سعر الكتكوت يخل بمنظومة الإنتاج على المدى القريب

سجلت أسعار الكتاكيت في السوق المحلية انخفاضات كبيرة، خلال الشهر الجاري، لتستمر موجة الانخفاضات التي شهدتها خلال 3 أشهر، ليتراجع سعر الكتكوت من حاجز الـ 45 جنيهًا إلى أقل من 20 جنيها في بعض الأنواع.

أسعار الكتاكيت في يناير 2025 وصلت لـ 60 جنيها

ومقارنة ببداية العام أيضا شهدت الكتاكيت انخفاضات كبيرة، إذ تراوحت أسعار الكتاكيت لبعض الأنواع خلال يناير الماضي من 55 إلى 60 جنيهًا في بورصة الدواجن.

انخفاض الكتاكيت يعد مؤشرًا جيدًا لمربي الدواجن

ويعد انخفاض الكتاكيت مؤشرا جيدا لمربي الدواجن، إذ مع انخفاض سعر الكتكوت يبدأ المربون في الدخول في دورات إنتاجية جديدة، كما يشجع ذلك صغار المربين وربات البيوت في الريف إلى الدخول في الدورة الإنتاحية مما يزيد الإنتاج والمعروض في السوق.

اتحاد منتجي الدواجن يحذر من الانخفاضات في أسعار الكتكوت

إلا أن اتحاد منتجي الدواجن يحذر من الانخفاضات في أسعار الكتكوت، وأن له تأثير سلبي على السوق، فما هي الأسباب وأحدث الأسعار؛ كل هذه التفاصيل ذلك نستعرضها في السطور الأتية:

الانخفاض الكبير في أسعار الكتاكيت يشكل تهديدًا للقطاع

قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الانخفاض الكبير في أسعار الكتكوت بات يُشكل تهديدًا للقطاع.

الأسعار الحالية أقل من تكلفة الإنتاج

وأرجع «الزيني» السبب في ذلك إلى أن الأسعار الحالية أقل من تكلفة الإنتاج، ما قد يدفع عددًا من المربين إلى العزوف عن الدخول في دورات إنتاجية جديدة.

الدكتور ثروت الزيني

وفرة كبيرة في الكتاكيت تتخطى الطلب

وقال الزيني، في تصريحات إعلامية: إن السوق يشهد وفرة كبيرة في الكتاكيت تفوق الطلب، نتيجة انتظام حركة الإنتاج واستقرار أسعار الأعلاف نسبيًا، ما شجع المنتجين على الاستمرار.

فائض كبير في الكتاكيت وفتح باب التصدير

وأضاف أن هذه الوفرة تؤدي إلى فائض كبير بنهاية العام يصل إلى 15%، وهو ما يتطلب فتح نوافذ تصديرية لامتصاص الكميات الزائدة من الكتاكيت والدواجن والبيض، للحفاظ على استمرارية القطاع وضمان عدم خسائر للمربين.

تحذير من اختلال في منظومة الإنتاج الداجني على المدى القريب

وأكد أن استمرار التراجع في الأسعار دون تدخل سريع بآليات تصديرية أو دعم مباشر للمربين، قد يؤدي إلى اختلال في منظومة الإنتاج الداجني على المدى القريب.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

أسعار الكتاكيت اليوم

ونستعرض كذلك سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثان، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 12 إلى 22 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 5 و5.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 9 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 9 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 7 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 47 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

بلغ سعر كتكوت أربو نحو 20 جنيها.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 21 جنيها.

تراوح سعر كتكوت روس / روص من 12 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

جنيهًا. بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 15 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 10 جنيهات.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 10 جنيهات.

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 19 جنيهًا.

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