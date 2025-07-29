أحمد الوكيل: انطلاق أوكازيون 4 أغسطس بتخفيضات حقيقية

أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أوكازيون التخفيضات الموسمي سيبدأ يوم 4 أغسطس المقبل، مؤكدًا أن التخفيضات التي ستُقدم خلاله ستكون حقيقية، وتغطي مجموعة واسعة من السلع الأساسية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع موسع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود خفض الأسعار بالتعاون مع كبار المصنعين والتجار، وبحضور عدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية.

وأكد الوكيل أن الاتحاد العام للغرف التجارية ينسق حاليًا مع مختلف الغرف على مستوى الجمهورية لضمان تقديم تخفيضات فعلية تلمسها الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن الهدف من الأوكازيون هو تخفيف العبء عن المواطنين وتقديم أسعار عادلة في ظل استقرار سعر الصرف وتوافر السلع.

وأوضح أن التوجيهات الصادرة تركز على إشراك أكبر عدد من القطاعات التجارية في الأوكازيون، وعدم قصره على قطاع الملابس فقط، مؤكدًا أن هناك استعدادًا واسعًا لدى الغرف التجارية للمشاركة في مبادرات خفض الأسعار بالتعاون مع الحكومة.

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق مع سلاسل التجزئة والموزعين الكبار، بهدف الوصول إلى خفض مستدام في الأسعار، بما ينعكس بشكل مباشر على المستهلك المصري.

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