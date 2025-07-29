محافظ دمياط: توفير كافة السبل لتمكين إدارة الحماية المدنية من أداء دورها

استقبل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، العميد حسام يوسف بمناسبة توليه مهام مدير إدارة الحماية المدنية، يرافقه العميد حازم الشاذلي وكيل الإدارة الجديد، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام، والمستشار هيثم الغندور المستشار القانوني للمحافظة.

محافظ دمياط يؤكد علي أهمية دور الحماية المدنية في الحفاظ على الأرواح والممتلكات

أعرب محافظ دمياط خلال اللقاء عن خالص تهانيه للقيادتين الجديدتين، متمنيًا لهما دوام التوفيق في أداء مهامهما، ومؤكدًا على أهمية دور الحماية المدنية في الحفاظ على الأرواح والممتلكات والتعامل السريع مع الأزمات والطوارئ.

محافظ دمياط يستقبل مدير الحماية المدنية الجديد ويؤكد دعم جهود الإدارة

إشادة بالدور الحيوي ودعم متواصل

وأشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي تقوم به الإدارة في حماية المنشآت وممتلكات المواطنين، مشيرًا إلى تقديره البالغ لهذا الجهد، ومؤكدًا استمرار دعم المحافظة الكامل لتعزيز إمكانات الإدارة، وتوفير كافة السبل التي تُمكّنها من أداء دورها بكفاءة لخدمة أبناء دمياط.



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