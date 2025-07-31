توتنهام يتقدم بهدف صاروخي على أرسنال في الشوط الأول (فيديو)

آرسنال وتوتنهام، تقدم فريق توتنهام على أرسنال بهدف دون رد في الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما في إطار تحضيرات الموسم الكروي القادم.

أحرز هدف توتنهام اللاعب السنغالي باب ماتار سار في الدقيقة 45.

Pape Matar Sarr | Arsenal 0-1 Tottenham



Pape Matar Sarr hunt David Raya from halfway line pic.twitter.com/dycAEqFdwv — Goals ⚽ (@Goals360hub) July 31, 2025

تشكيل آرسنال

تشكيل توتنهام

ويجلس كلا من فيكتور جيوكيريس،، وكريستيان موسكيرا ومارتن زوبيمندي على مقاعد بدلاء آرسنال.

فيكتور جيوكيريس، فيتو

ويرغب نادي توتنهام هوتسبير في تحقيق الفوز على آرسنال، متسلحًا بنجمه الغاني الجديد محمد قدوس، القادم من صفوف فريق وست هام يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ويستقبل استاد «كاي تاك بارك الرياضي» في دولة هونج كونج، مباراة آرسنال ضد توتنهام الودية التحضيرية، قبل انطلاق منافسات موسم 2025-26.



القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر



ويمكنك مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر عن طريق شاشة شبكة قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية، وقناة الشارقة الرياضية الإماراتية أيضًا وأخيرًا شاشة قناة أون سبورتس المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي نايل سات.

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