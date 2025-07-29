آرسنال يعلن تحقيق مبيعات قياسية لقميص جيوكيريس

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي عن نفاذ الأقمصة الجديدة للنجم الدولي السويدي فيكتور جيوكيريس، الوافد الجديد من سبورتنج لشبونة البرتغالي، والتي التي عرضها النادي للبيع على شبكة الانترنت، وفق ما أوردته تقارير إخبارية إنجليزية اليوم الثلاثاء.

ونجح نادي آرسنال في حسم صفقة الهداف السويدي فيكتور جيوكيريس بعد مفاوضات مطولة ومتعثرة مع فريقه سبورتنج لشبونة، بطل الدوري البرتغالي.

قيمة صفقة انتقال جيوكيريس إلى آرسنال

وأعلن الفريق اللندني السبت الماضي انضمام جيوكيريس رسميا للفريق في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 73 مليون يورو (63 مليون جنيه إسترليني) وذلك بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2030.

إقبال غير متوقع من جماهير آرسنال على قميص جيوكيريس

وبعد 3 أيام فقط من الصفقة الكبرى لفريق المدرب ميكيل أرتيتا، بدا إقبال جماهير آرسنال على اقتناء القميص الجديد لنجمهم السويدي قياسيا وفقا ما أكده النادي لدرجة أن الموقع الرسمي الإلكتروني للنادي تعطب بسبب الضغط الشديد من أجل حجز القميص.

وقالت مصادر قريبة من النادي إن آرسنال أعلن عرض للبيع على موقعه الإلكتروني قميص جيوكيريس (27 عاما) قبل أن يتسبب ذلك الإعلان عن تعطل موقع النادي الإنجليزي لوقت قصير بسبب الضغط عليه.

وأضافت المصادر ذاتها أن القميص رقم 14 الذي سيحمله المهاجم السويدي لقي إقبالا كبيرا بمجرد الإعلان عن الشروع في بيعه على الموقع الرسمي للنادي.

ورغم أن البيانات التي تم وضعها على الموقع الرسمي للنادي لا تزال قيد التحديث، فإن مبيعات قمصان "فيكتور جيوكيريس" التي تحمل الرقم 14 وهو الرقم ذاته الذي حمله أسطورة آرسنال وفرنسا تتجاوز بالفعل مبيعات أي لاعب آخر في النادي في السنوات الأخيرة.

سعر قميص جيوكيريس

وللاحتفال بقدومه، عرض آرسنال أقمصة موازية، إلى جانب القميص الرسمي، وتحمل تلك الأقمصة صورة الهداف لسويدي ويرتفع ثمن القميص الموجود عليه صورة فيكتور جيوكيريس بنحو 16 جنيهًا إسترلينيًا (18.50 يورو).

وأعلن النادي اللندني أن مجرد الإعلان عن ذلك قوبل بانفجار في الطلب عليه والذي كان مرتفعا للغاية لدرجة أن موقع النادي الإلكتروني تعطل مؤقتا لعدة ساعات.

ومع ذلك، فإن العرض الذي قدمه النادي اللندني سيستمر حتى يوم الخميس المقبل، وفق ما أعلنه الفريق.

وبجانب الأقمصة التي تحمل صورة فيكتور جيوكيريس سيعرض آرسنال القميص الرسمي لنجمه الجديد عبر متاجره النادي الأصلية أو على الموقع الإلكتروني.

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