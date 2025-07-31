أمم أفريقيا للمحليين، تصدر منتخبي المغرب والكونغو الديمقراطية قائمة الأكثر تتويجا بأمم أفريقيا للمحليين، قبل إنطلاق النسخة الثامنة شهر أغسطس المقبل.

وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا بتنظيم مشترك بطولة أمم أفريقيا للمحليين 2025، “شان 2024” خلال شهر أغسطس من العام الجاري.

وتعتبر هذه النسخة هي الثامنة من البطولة التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، كل عامين، هي الأولى في تاريخ البطولة التي تُنظم بشكل مشترك بين ثلاث بلدان، في خطوة تُعد تحضيرًا مهمًا لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2027.

السجل التاريخي لأبطال كأس الأمم الأفريقية للمحليين قبل النسخة الثامنة

الكونغو الديمقراطية مرتان (2009، 2016)

المغرب مرتان (2018، 2020)

ليبيا مرة واحدة (2014)

السنغال مرة واحدة (2022)

تونس مرة واحدة (2011)

وتنطلق مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025 خلال الفترة ما بين 2 أغسطس وحتى 30 أغسطس، بمشاركة 4 منتخبات عربية، وهي: المغرب والجزائر والسودان وموريتانيا.

مواعيد مباريات المغرب في دور مجموعات أمم أفريقيا للمحليين

الجولة الأولي: المغرب ضد أنجولا - الأحد 3 أغسطس 2025 - 06:00 مساءً - ملعب نيايو الوطني بنيروبي في كينيا

الجولة الثانية: المغرب راحة

الجولة الثالثة: كينيا ضد المغرب - الأحد 10 أغسطس 2025 - 03:00 مساءً - ملعب ملعب نيايو الوطني بنيروبي في كينيا

الجولة الرابعة: المغرب ضد زامبيا - الخميس 14 أغسطس 2025 - 05:00 مساءً - ملعب نيايو الوطني بنيروبي في كينيا

الجولة الخامسة: الكونغو الديمقراطية ضد المغرب - 17 أغسطس 2025 - 03:00 مساءً - ملعب نيايو الوطني بنيروبي في كينيا

موعد بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025



تقام بطولة إفريقيا للمحليين 2025 في الفترة ما بين 2 أغسطس وحتى 30 أغسطس، وذلك بمشاركة 19 منتخبًا مقسمين على 4 مجموعات.

المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا للمحليين



ويشارك في في كأس إفريقيا للمحليين “شان 2024” المقامة خلال أغسطس 2025 19 منتخب.

ويتواجد أربعة من المنتخبات العربية، وهما: المغرب في المجموعة الأولى، وموريتانيا في المجموعة الثانية، والجزائر في المجموعة الثالثة، والسودان في المجموعة الرابعة.

مجموعات كأس أمم إفريقيا للمحليين

المجموعة الأولي: المغرب، أنجولا، زامبيا، كينيا، الكونغو الديمقراطية

المجموعة الثانية: موريتانيا، مدغشقر، بوركينا فاسو، تنزانيا، إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: الجزائر، جنوب إفريقيا ، أوغندا، غينيا ، النيجر .

المجموعة الرابعة: السنغال، السودان، نيجيريا، غينيا الاستوائية.

نظام بطولة أمم إفريقيا للمحليين



وتقام مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين بمرحلة المجموعات حيث يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، ويتأهل منتخبان فقط من المجموعات الأربعة إلى دور ربع النهائي، ثم تستكمل البطولة بنظام الأدوار الإقصائية من دور الـ 8 حتى المباراة النهائية.



جدول مواعيد مباريات ‎بطولة أمم إفريقيا للمحليين



دور المجموعات: 2 – 19 أغسطس 2025

ربع النهائي: 22 – 23 أغسطس 2025

نصف النهائي: 26 أغسطس 2025

مباراة المركز الثالث: 29 أغسطس 2025

النهائي: 30 أغسطس 2025

ويستضيف ملعب، بنجامين مكابا، في دار السلام بتنزانيا، المباراة الافتتاحية للبطولة، يوم 2 أغسطس 2025.

ويحتضن ملعب، مانديلا، في كمبالا، أوغندا، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، يوم 29 أغسطس 2025.

وستُقام المباراة النهائية في ملعب، كاساراني، في نيروبي، كينيا، يوم 30 أغسطس 2025.

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