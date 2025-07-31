عودة برنامج التوك شو المسائي للتليفزيون المصري قريبًا

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عودة برنامج التوك شو المسائي الرئيسي للتليفزيون المصري.

عودة برنامج التوك شو المسائي

ومن المقرر أن يتم بث البرنامج يوميًا في الموعد نفسه الذي سبق فيه عرض برنامج “البيت بيتك” ثم برنامج “مصر النهاردة”.

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، تشكيل المجلس الاستشاري للهيئة برئاسة عميد معهد التخطيط ووزير التخطيط الأسبق الدكتور أشرف العربي.

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