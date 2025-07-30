الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الوطنية للإعلام تعلن تشكيل المجلس الاستشاري برئاسة أشرف العربي

جانب من التشكيل،
جانب من التشكيل، فيتو

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، تشكيل المجلس الاستشاري للهيئة برئاسة عميد معهد التخطيط ووزير التخطيط الأسبق الدكتور أشرف العربي.

ويعمل رئيس المجلس والأعضاء بشكل تطوعي، ولا يتقاضون أية مكافآت مالية.

أعضاء المجلس

 

يضم المجلس في عضويته: عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، الدكتورة ثريا البدوي عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة.، الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، الدكتور حسام الدين عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، الدكتور أيمن شتيوي عميد كلية الأعمال جامعة الإسكندرية.

ويضم المجلس أيضا: الدكتور أحمد الجوهري الرئيس السابق للجامعة المصرية اليابانية، المهندس علي سالم.. الهيئة الوطنية للإعلام،  هشام سليمان المسؤول السابق بالشركة المتحدة، الكاتب الصحفي عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، الدكتور حسين عيسى الأمانة الفنية للهيئات الاقتصادية، أنور عبد الرشيد شحاته من وزارة المالية، أحمد سيد حسن على من وزارة المالية.

 

ويعمل المجلس الاستشاري علي تقديم الأفكار والرؤي والتقديرات التي تحتاجها الهيئة الوطنية للإعلام، كما يقدم تصوراته بشأن تطوير الأداء المالي والمهني والفني لقطاعات الهيئة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للاعلام الوطنية للإعلام ماسبيرو أحمد المسلماني

مواد متعلقة

الوطنية للإعلام تعلن تشكيل مجلس أمناء أكاديمية ماسبيرو

الأكثر قراءة

المؤبد لمدرس فى الإسكندرية تعدى على 10 طالبات داخل المدرسة

8 قرارات جديدة وعاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

ما هو المرض الذي تسبب في وفاة الفنان لطفي لبيب؟

تعرف على موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

بيان عاجل من الكهرباء حول تأمين التغذية اللازمة لمحطة محولات جزيرة الذهب

عمرو دياب يطرح كليب "خطفوني" بمشاركة ابنته جنا (فيديو)

سبب استقالة نائب الرئيس وأمين الصندوق، ننفرد بنشر مخالفات عقد ملابس اتحاد تنس الطاولة (مستندات)

خدمات

المزيد

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 30-7-2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

ورغم ذلك رفض تكريم السفارة الإسرائيلية.. شخصيات يهودية أبدع لطفي لبيب في تقديمها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدود الأسود في المنام وعلاقتها بالوقوع فى كرب شديد

بعد حديث علي جمعة عن المهدي المنتظر، ترتيب علامات الساعة الكبرى

دعاء الجمعة لتيسير العمل والتوفيق فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads