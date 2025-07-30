الوطنية للإعلام تعلن تشكيل المجلس الاستشاري برئاسة أشرف العربي

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، تشكيل المجلس الاستشاري للهيئة برئاسة عميد معهد التخطيط ووزير التخطيط الأسبق الدكتور أشرف العربي.

ويعمل رئيس المجلس والأعضاء بشكل تطوعي، ولا يتقاضون أية مكافآت مالية.

أعضاء المجلس

يضم المجلس في عضويته: عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، الدكتورة ثريا البدوي عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة.، الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، الدكتور حسام الدين عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، الدكتور أيمن شتيوي عميد كلية الأعمال جامعة الإسكندرية.

ويضم المجلس أيضا: الدكتور أحمد الجوهري الرئيس السابق للجامعة المصرية اليابانية، المهندس علي سالم.. الهيئة الوطنية للإعلام، هشام سليمان المسؤول السابق بالشركة المتحدة، الكاتب الصحفي عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، الدكتور حسين عيسى الأمانة الفنية للهيئات الاقتصادية، أنور عبد الرشيد شحاته من وزارة المالية، أحمد سيد حسن على من وزارة المالية.

ويعمل المجلس الاستشاري علي تقديم الأفكار والرؤي والتقديرات التي تحتاجها الهيئة الوطنية للإعلام، كما يقدم تصوراته بشأن تطوير الأداء المالي والمهني والفني لقطاعات الهيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.