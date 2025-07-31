الخميس 31 يوليو 2025
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خارج الحدود

اندلاع حريق كبير في محيط مستشفى القائم بمدينة مشهد الإيرانية

إندلاع حريق فى إيران،
إندلاع حريق فى إيران، فيتو

قالت وكالة رويترز في خبر عاجل لها قبل قليل إنه يوجد أنباء عن اندلاع حريق كبير في محيط مستشفى القائم في مدينة مشهد الإيرانية

ألسنة اللهب وسحب الدخان المتصاعد 

ولم تكشف الوكالة عن أي تفاصيل بشأن الحادث. 

جدير بالذكر أنه نشب حريق ضخم داخل أحد المراكز التجارية في مدينة "قائمشهر" الإيرانية، إحدى أكبر مدن محافظة "مازندران" وشمال إيران السبت الماضى.

وتداول نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر ألسنة اللهب وسحب الدخان المتصاعد من موقع المركز التجاري المشتعل.

تفاصيل عن الخسائر البشرية أو الأضرار المادية

وذكر ناشطون أن الحريق طال متجر "هايبر ماركت مهديس" المعروف، الواقع على طريق بابل، ولم تكشف السلطات عن سبب الحريق حتى الآن.

وهرعت فرق الإطفاء إلى الموقع للسيطرة عليه، وسط فوضى مرورية في المكان، فيما لم ترد أي تفاصيل عن الخسائر البشرية أو الأضرار المادية.

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اندلاع حريق مدينة مشهد الايرانية إيران

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