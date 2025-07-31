إيران تندد بـ"أوسع حزمة عقوبات" أمريكية منذ 2018

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان فجر اليوم الخميس، فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على مجموعة من الأفراد والكيانات القانونية والسفن المرتبطة بقطاعي الطاقة والنفط.



واستذكر إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، العدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي الأخير على وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، ووصف فرض العقوبات غير القانونية والظالمة على البلاد بأنه دليل واضح على عداء صناع القرار الأمريكيين تجاه الإيرانيين.

وقال إسماعيل بقائي: "إن الشعب الإيراني المدرك للنوايا الخبيثة لهذه العقوبات العدوانية والتي لا تهدف إلا إلى إضعاف إيران وانتهاك الحقوق الأساسية لكل إيراني، سيقف بكل قوته لحماية كرامته ومصالحه".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن إدمان واشنطن على السلوك الأحادي والوسائل غير القانونية والقسرية لتحقيق أهدافها غير المشروعة على المستوى الدولي، وتجاهلها المفرط لسيادة القانون وحقوق الإنسان، قد سخر من الأسس الجوهرية للقانون الدولي بما في ذلك مبدأ احترام سيادة الدول وحرية التجارة بين الدول، وعرّض العالم لتهديدات غير مسبوقة.

ووصف بقائي العقوبات الأمريكية الجديدة على تجارة النفط الإيرانية بأنها خطوة خبيثة تهدف إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية ورفاهية الشعب الإيراني.

وشدد على أن العقوبات الأمريكية الأحادية وغير القانونية على إيران عمل إجرامي ينتهك المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ومثال على جريمة ضد الإنسانية.

وأكد أنه يجب محاسبة الحكومة الأمريكية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن هذه العقوبات غير القانونية.

واستذكر المتحدث في بيانه الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني على مدى العقود السبعة الماضية، من الانقلابات والتخريب إلى العقوبات والإرهاب الاقتصادي والحرب، مؤكدًا أن العقوبات والتهديدات لا يمكن أن تقوض إرادة الشعب الايراني لتحقيق أهدافه السامية في حماية السيادة الوطنية وبناء الوطن.

وأعلنت الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران.

وتستهدف العقوبات بشكل عام مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني نجل علي شمخاني، وهو مستشار للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، العقوبات بأنها أكبر إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترامب الأولى.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات الـ 115 الصادرة اليوم هي الأكبر حتى الآن منذ أن طبقت إدارة ترامب حملة الضغط الأقصى على إيران.

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