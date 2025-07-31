جامعة المنصورة الجديدة تحصد المركز الأول بمسابقة روبوتيكس وتتأهل للنهائيات الدولية

حصد فريق Astrolabe من طلاب جامعة المنصورة الجديدة المركز الأول في نهائيات النسخة المحلية الثانية من مسابقة روبوتيكس Robotex العالمية للروبوتات والذكاء الاصطناعي، ليتأهل رسميًا لتمثيل جمهورية مصر العربية في النهائيات الدولية التي تستضيفها دولة إستونيا.

وجاء ذلك في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المتتالية لجامعة المنصورة الجديدة،، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وبدعم وإشراف الدكتور خالد فؤاد، عميد كلية علوم وهندسة الحاسب.

وشهدت المسابقة هذا العام منافسة قوية بين أكثر من 150 فريقًا تأهلوا للمرحلة النهائية، وتنافسوا في أكثر من 16 مجالًا متنوعًا، شملت الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، والابتكار التكنولوجي.

وجاء هذا الإنجاز ضمن استراتيجية الجامعة لدعم الابتكار والإبداع الطلابي، حيث يُعد هذا الحدث جزءًا من أكبر وأقوى المسابقات في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث تُنظم مسابقة Robotex العالمية سنويًا بهدف تحفيز العقول الشابة على الابتكار التكنولوجي وتطوير حلول ذكية تخدم المجتمع.

وقد مثّل الجامعة في هذه المسابقة كل من الطلاب:محمد طارق، عمر الجمل، ومحمد صقر، بإشراف المهندسة ماجي من مركز رعاية الموهوبين والنوابغ بجامعة المنصورة الجديدة، ونجح الفريق في الفوز بالمركز الأول في مسار الروبوتات (ريادة الأعمال).

روبوت مُبتكر مصمم خصيصًا لدعم الأطفال من ذوي اضطراب التوحد

وقدم الفريق مشروعًا مميزًا بعنوان “LUMO”، وهو روبوت مُبتكر مصمم خصيصًا لدعم الأطفال من ذوي اضطراب التوحد، حيث يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحفيز المهارات التفاعلية والاجتماعية لديهم، ما يمثل نقلة نوعية في دعم الرعاية الصحية المستدامة للأطفال من خلال حلول تكنولوجية متقدمة.

ويعكس هذا الفوز التزام جامعة المنصورة الجديدة المتواصل بتوفير بيئة تعليمية تحفّز الإبداع، وتُرسّخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى طلابها، كما يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي صاعد في مجال الابتكار الرقمي والتقنيات الذكية.

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