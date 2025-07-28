الجامعات الأهلية، تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2025

تنسيق الجامعات 2025.. يبحث طلاب الثانوية العامة الآن عن تنسيق الجامعات الأهلية، والكليات والبرامج الدراسية المتاحة بها، بالإضافة إلى مصروفاتها الدراسية.

وتعد الجامعات الأهلية، جامعات غير هادفة للربح، وعكفت الدولة المصرية على إنشائها، بهدف تطوير التعليم الجامعي، وإعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل، ومؤهل للعمل في وظائف المستقبل.

ويبحث الطلاب بكثرة عن جامعة المنصورة الجديدة الأهلية، وتنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2025، لذلك تستعرض فيتو كافة التفاصيل الخاصة بالجامعة وكلياتها وبرامجها الدراسية.

كليات جامعة المنصورة الجديدة الأهلية

تتنوع كليات جامعة المنصورة الجديدة والبرامج الدراسية المتاحة بها، وهي كالتالي:

كلية الأعمال

كلية القانون

كلية الهندسة

كلية علوم وهندسة الحاسب

كلية علوم وهندسة المنسوجات

كلية العلوم

كلية الطب

كلية طب الأسنان

كلية الصيدلة

كلية العلوم الصحية التطبيقية

كلية التمريض

كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية

كلية الإعلام والاتصال

كلية العلاج الطبيعي

كلية الدراسات العليا

تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2025

أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الأهلية 2025، ومن المتوقع أن يقترب الحد الأدنى لـتنسيق الجامعات الأهلية 2025 من الحد الأدنى المعلن للعام الماضي، وفقا لذلك فإن تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2025، سيقترب من الآتي:

كلية الطب البشري جامعة المنصورة الجديدة 79%

كلية طب الأسنان جامعة المنصورة الجديدة 77%

كلية العلاج الطبيعي جامعة المنصورة الجديدة 75%

كلية الصيدلة جامعة المنصورة الجديدة 71%

كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة 68%

كلية علوم وهندسة الحاسب جامعة المنصورة الجديدة 60%

كلية علوم وهندسة المنسوجات جامعة المنصورة الجديدة 60%

كلية الإعلام والاتصال جامعة المنصورة الجديدة 53%

كلية العلوم الصحية جامعة المنصورة الجديدة 53%

كلية القانون جامعة المنصورة الجديدة 53%

كلية الاعمال جامعة المنصورة الجديدة 53%

كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية جامعة المنصورة الجديدة 53%

كلية التمريض جامعة المنصورة الجديدة 53%

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